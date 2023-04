Avs bez Ničuškina: Na jeho pokoji našli ženu s otravou, musela do nemocnice

Pozorní fanoušci si možná všimli, že Coloradu chybí Valerij Ničuškin. O žádné zranění se nejedná, jde o událost, kterou organizace zatím ani nechce komentovat. A to i přes to, že se vše událo na klubovém hotelu během play off.

List Denver Post uvedl, že při kontrole Ničuškinova pokoje byla zaměstnanci týmu Avalanche nalezena intoxikovaná žena, načež týmový lékař zavolal sanitku, která ženu převezla z hotelu Four Seasons do nemocnice.

Nebylo bezprostředně jasné, jakou látku žena použila. Mluvčí hasičů v Seattlu David Cuerpo uvedl, že hasiči považují intoxikovanou osobu za podezřelou z otravy alkoholem nebo drogami. Zásahové jednotky neprovádějí testování na jakoukoli látku, kterou by dotyčný mohl v terénu požít – veškeré testování se provádí až v nemocnici.

Podle zprávy policejního oddělení v Seattlu, kterou citoval Denver Post, žena údajně týmového lékaře udeřila, ale lékař nechtěl vznést obvinění. Mluvčí policejního oddělení sdělil listu, že v souvislosti s tímto incidentem neprobíhá žádné odpovídající trestní vyšetřování.

Osmadvacetiletá žena údajně uvedla, že pochází z Ruska, narodila se na Ukrajině a nikdy neměla přijet do Spojených států. Kromě toho mělo zaznít, že jí nějaký špatný člověk vzal pas. Podle deníku Seattle Times však mezi Ničuškinem a ženou není žádné rodinné pouto.

Ničuškin chybí týmu, nehraje zápasy, nicméně jak bylo zmíněno, jediným oficiálním důvodem, proč tomu tak je, jsou osobní důvody.

Okolnosti Ničuškinovy nepřítomnosti v týmu zůstávají nejasné, což je trochu s podivem. Například trenér Avalanche Jared Bednar uvedl, že Ničuškinova absence v týmu není disciplinární a nesouvisí s právními problémy. Ničuškinovi agenti zase na dotaz listu Denver Post zopakovali, že tým dal jasně najevo, že jejich klient není v týmu z již zmiňovaných osobních důvodů.

Celá tíha okamžiku tak padá nejen na tým, ale také na trenéra Jareda Bednare. Organizace totiž odmítla vydat prohlášení, jelikož se k situaci nechce vyjadřovat.

Před šestým zápasem tak tisková konference nabrala celkem komický směr, jelikož většina odpovědí Bednare se nesla v duchu „bez komentáře“.

Bednář byl dotázán, zda se vyjádří k tomu, proč je Ničuškin pryč. „Ne, nemohu se k tomu vyjádřit.“ Poté byl dotázán na incident v hotelu. „Už jsem vám řekl, že je pryč z osobních důvodů. A jakmile jde o osobní důvody, nebudu to vůbec komentovat.“ Následoval dotaz reportéra, zda to, že vynechal poslední tři zápasy, bylo rozhodnutí Ničuškina, nebo týmu. „Nebudu se do toho pouštět.“

A tak pokračovalo dalších pět nebo šest otázek. Z celé situace se tak stává podivné divadlo.

