Bacha na něj, píší fanoušci o českém mladíkovi. Tomu premiéra v Kanadě vychází

16. února 10:20David Zlomek
Tomáš Poletín, kterého si New York Islanders vybrali v loňském čtvrtém kole draftu, vtrhl do své první sezony v zámoří s nevídanou vervou. V dresu Kelowna Rockets v juniorské WHL si rychle vydobyl respekt a v prvních 35 zápasech nasbíral 31 bodů. Se svými devatenácti góly se dělí o šesté místo mezi všemi nováčky ligy a potvrzuje, že mu přechod z evropského hokeje do tvrdého prostředí kanadské juniorky nedělal žádné problémy.
Velký podíl na jeho rychlé adaptaci má zázemí, které v Kelowně našel. „Zvykám si na kulturu a je to pro mě snazší, protože žiju u náhradní rodiny, takže prostě následuju je nebo kluky z týmu,“ vysvětlil pro klubové stránky svůj život mimo led.
Herně mu menší kluziště a přímočará hra sedí mnohem víc než široký evropský led. „Cítím, že tenhle styl hokeje mé hře opravdu vyhovuje. Jsem moc rád, že jsem sem přišel,“ popsal Poletín své pocity z WHL. „Tady v Kanadě je hřiště menší, takže je tu mnohem víc soubojů. V podstatě můžete střílet odevšad, protože je to blíž. Líbí se mi i ta show kolem zápasů a bitky. Ve srovnání s Evropou je to v detailech hodně jiné.“
Tlak v hokejovém městě, jako je Kelowna, Poletín vnímá, ale spíš ho motivuje. „Komunita tady hokejem opravdu žije a musíte být dobří, protože fanoušci to očekávají,“ uvědomuje si mladý talent. „Snažím se dělat maximum, abych byl co nejlepším spoluhráčem a pomohl nám k tomu, abychom byli nejlepším týmem v lize.“
Zkušenosti z tréninkového kempu Islanders mu dodaly potřebné sebevědomí do zbytku sezony. Poletín se tam taky sblížil s Davidem Rittichem natolik, že spolu dokonce plánovali společnou večeři, na kterou nakonec kvůli jeho odjezdu do juniorky nedošlo. Přesto zůstávají v kontaktu a Poletín má jasno v tom, kam směřuje. „Dalo mi to hodně sebevědomí, ale i motivaci do další práce. Zažil jsem úplně novou úroveň hokeje a teď je na mně, abych se na tu úroveň dostal. Snažím se tvrdě pracovat, abych tam byl co nejdřív,“ uzavřel český talent.
