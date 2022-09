Bäckström a Wilson cítí progres, Caps si však musí počkat

Ve čtvrtek začaly v NHL tréninkové kempy a už je znát, že sezona je velmi blízko. Washington se bude muset na startu nového ročníku obejít bez důležitých opor, chybět bude kromě Bäckströma s Wilsonem ještě Hagelin. Operaci měl v létě i Oshie.

Dlouholetá stálice Washingtonu Nicklas Bäckström se na začátku letošní sezony nepředstaví. Posledních pár ročníků jej hodně limitovaly problémy s kyčlí, a tak se v červnu rozhodl pro operaci. Pomalu se však už dostává do tempa alespoň mimo led.

„Jsem bez bolestí, už necítím žádné bodání, které jsem cítil dřív. Cítím se dobře. Cvičím v posilovně, rehabilituji, zatím to jde skvěle. Vidím to optimisticky, že bych si možná mohl zahrát hokej, než skončí sezona,“ komentoval aktuální situaci vrchní nahrávač Capitals.

„Myslím, že návrat bude dlouhý proces, fyzicky se cítí dobře, ale uvidíme, jak to bude vypadat až bude na ledě, až zesílí a jak se bude chovat v určitých situacích. Bude to dlouhá cesta, uvidíme, kdy se ke klukům připojí,“ vzkázal generální manažer MacLellan.

Na marodku společně se švédským útočníkem zamíří i Tom Wilson. Ten skončil s hokejem už v květnu, když si poranil přední zkřížený vaz v levém koleni. Po operaci bylo řečeno, že bude chybět 6-8 měsíců, ale nyní bližší oznámení z klubu nepřišlo. Kanadský bouřlivák se však cítí poměrně komfortně.

„Cítím se dobře. Myslím, že od prvního dne jsem byl trochu napřed, ale to bohužel nic neznamená. Určitě chci být každým dnem lepší a lepší, ale pořád musím být trpělivý a nic neuspěchat,“ svěřil se na začátku přípravného kempu. Osmadvacetiletý útočník loni prožil bodově svou nejpovedenější sezonu, když si připsal 52 bodů v 78 utkáních.

Raněný je i další švédský útočník Carl Hagelin. Třiačtyřicetiletý hráč předchozí sezonu nedohrál kvůli vážnému poranění oka. Testy na ledě na začátku tréninkového kempu Washingtonu neabsolvoval kvůli blíže nespecifikovanému zranění ve spodní části těla. A generální manažer vzkázal, že není jisté, kdy bude zdravý.

T.J. Oshie se během léta nechal také operovat kvůli zranění v horní části těla, se kterým dohrával minulou sezonu. Zároveň neabsolvoval s týmem testy na ledě, ale do dalšího průběhu kempu by měl zasáhnout a start sezony by v ohrožení být neměl.

Americký hokejista se zároveň vyjádřil k raněným kolegům. „Nemůžete je jen tak nahradit, nejde to. Určitě nám v zápasech budou chybět. Nicklas i Tom vypadají, že jsou v dobré formě a že rehabilitace jde podle plánu. To moc rád vidím.“

