Badatel znovuobjevil svět hazardérů v brance. Přispějte k vydání unikátní knihy o hokeji

Fanoušci sportu a historie by měli zbystřit! Nakladatelství Marken ve spolupráci s iniciativou Archiv českého hokeje připravují vydání naprosto unikátní historické publikace o československém hokeji. Renomovaný hokejový publicista Jiří Stránský zpracoval dosud neprobádaná zákoutí nedávných dějin – život brankářů s laminátovými maskami na míru během 60. a 70. let 20. století. Téma, které v Česku ještě nikdo podrobně nezpracoval.

Dnes už jimi straší bývalí brankáři svá vnoučata. Mnoha z nich ovšem zajistily plnohodnotný život a zdraví.



Hokej je sportem tvrdých chlapů. Pro současníky už je nepředstavitelné, že až do 60. let brankáři mnohokrát chytali bez mnoha chráničů, a dokonce bez masky. Ta byla symbolem strachu.

Častokrát tak odvážní strážci branek končili zápas s otřesy mozku, frakturami lebky, obličejových kůstek nebo očnic. Nebylo výjimkou, že si z hokeje odnesli trvalé následky.



Zlom nastal v 50. a 60. letech. V Československu mezi průkopníky výroby masek patřil Karel Sůra z Hodonína. „V polovině 50. let mu střela způsobila frakturu lebky, přitom měl nakročeno ke kariéře v prvoligovém týmu, ale kvůli zranění se tohoto snu musel vzdát. Už měl okolo třiceti let a na velkou kariéru to už nebylo. Chtěl se přesto zbavit podvědomého strachu, s nímž se pral po těžkém úrazu. První masku viděl u kanadského brankáře Martina, a tak si vyrobil první podomácku,“ popisuje jeden zpříběhů z Masky její autor Jiří Stránský. Sůra později vybavil maskami takřka všechny prvoligové brankáře.



Hodonínský výrobce po dekádách zůstal zavát časem. Stejně jako Jozef Meliško. Bratislavský klučina v 60. a 70. letech zhotovil masky třeba Vladimíru Dzurillovi, když s jednou z nich pro Československo vybojoval stříbro na Kanadském poháru v roce 1976. „Masky k brankářům putovaly mnohdy přes prostředníky. Takovým byl svého času třeba i otec dnes známého baviče Michala Suchánka, povoláním sportovní komentátor. Takže sami brankáři ani mnohdy netušili, že nosí masku od Meliška. Kustod jim v šatně udělal sádrový odlitek obličeje a přes prostředníka ho poslali anonymnímu výrobci,“ popisuje badatel Stránský.

Z dnešního pohledu fascinující je tehdejší věk Meliška – první masky pro tehdejší reprezentanty Dzurillu a Sakáče vyrobil, když byl věkem teprve dorostenec. Na konci dekády IIHF laminátové masky zakázala, brankáře začala zásobovat průmyslová výroba a Meliško zůstal na 40 let téměř zapomenut.

Všechny tyto příběhy, a mnohé další, znovuobjevil Stránský po více než desetiletém pátrání, kdy hledal brankářské pamětníky i výrobce masek po celém Česku a Slovensku. Mluvil s desítkami pamětníků, bádal v archivech a shromáždil polozapomenuté dobové fotografie. „Mnoho z brankářů promluvilo po desítkách let, nečekal jsem, že jich najdu tolik a že mají mnozí masky dodnes schované,“ žasne Stránský, který do knihy mnohé reprodukce zachovaných artefaktů zařadil.

V čem je kouzlo Masky podle autora? „Historická komunita je z ní unešená. Není to titul pro tisícové náklady, ale opravdový fanoušek sportovní historie by po ní měl sáhnout.“

Kniha Maska je naprosto unikátní kompilací hokejových příběhů ze 60. a 70. let. Téma brankářského řemesla a masek nikdo na české, ba ani evropské úrovni do takové hloubky a komplexnosti dosud nezpracoval. I to dokresluje, proč bude vydání publikace událostí číslo 1 na poli československé sportovní historie pro knižní sezónu 2022.

Nakladatelství Marken nabízí hokejovým fanouškům a příznivcům sportovní historie možnost podílet se na jarním vydání tohoto historického skvostu. V crowfundingové kampani na platformě Donio si mohou kromě přednostního zakoupení výtisku knihy s podpisy autora a kmotrů z řad pamětníků vybrat další zajímavé odměny. Limitovanou edici sběratelských kartiček s portréty československých brankářů, výhodné balíčky s VIP vstupenkami na křest knihy nebo kopii originálu masky z dílny původního autora Jozefa Meliška, s níž Vlado Dzurilla mimojiné odchytal Kanadský pohár 1976.

Crowfundingová kampaň probíhající ve spolupráci se Síní slávy českého hokeje a Archivem českého hokeje skončí na začátku ledna 2022, Maska – historie používání laminátových brankářských masek v čeksoslovenském hokeji bude ve volném prodeji příští rok na jaře, ještě před začátkem mistroství světa.

Jiří Stránský (*1963) je sportovní publicista, historik, badatel a spisovatel. V loňském roce založil neziskovou iniciativu Archiv českého hokeje, která má za cíl shromáždit co nejvíce fotografií, novinových výstřižků článků, publikací a jiných dokumentů z celé historie českého ledního hokeje. Do této chvíle vydal devítku knižních titulů. V 90. letech odstartoval kariéru sportovního publicisty trilogií o NHL (Historie NHL 1917–1997, Kronika NHL – známá i neznámá, Hvězdy NHL – včera i dnes), jako autor stojí i za knihami Historie českého a československého hokeje (1998), Brankáři – hokejové hvězdy světa (2005), Český hokej – 45 let v NHL (2014) nebo nejnověji HC Slavia Praha – 120 let nejstaršího klubu (2020).

Sledujte všechny zápasy NHL živě pouze na TV Tipsport!

Share on Google+