Balíček od Vancouveru? Dával nám největší smysl, říká šéf Calgary

Otázka nebyla jestli, ale kdy. Osud Eliase Lindholma byl zpečetěn v momentě, kdy se upekla výměna do Vancouveru. Zatímco Canucks tím ukazují, že vrhají všechny síly do play off, Flames si zase mnou ruce, jelikož získali dobrou protihodnotu.

Calgary za devětadvacetiletého centra obdrželo balíček v podobě Andreje Kuzmenka, perspektivních hráčů Huntera Brzustewicze a Joniho Jurma, volby v prvním kole draftu 2024 a podmíněné volby ve čtvrtém kole draftu 2024.

Generální manažer Flames Craig Conroy pro NHL.com uvedl, že o možné výměně Lindholma jednal v průběhu celé sezóny, ale Canucks učinili nabídku, které se žádný jiný tým nemohl vyrovnat.

"Samozřejmě jsem s týmy komunikoval celý rok, ale o víkendu jsem mluvil s generálním manažerem Canucks Patrikem Allvinem, který přišel s nabídkou," řekl Conroy. "Mluvil jsem se spoustou týmů a byly to spíše rozhovory typu co hledáme a čem přemýšlíme. Allvin mi podal skutečnou nabídku a já jsem pak kontaktoval všechny ostatní týmy, abychom si to tak nějak prošli a zjistili, jak na tom jsme.“

Při tom ale zjistil, že nabídce od Vancouveru se nevyrovná žádná jiná.

"Vrátili jsme se k Vancouveru a začali jsme jednat. Oni chtěli ubrat, my přidat, tak to prostě bývá. Nakonec jsme došli na samotnou hranu. Mrknul jsem na všechny ostatní týmy, které předložily své nejlepší nabídky, a tahle dohoda mi prostě dávala největší smysl," popisoval.

Flames se tak zbavili hráče, který už v Calgary nechtěl dále působit a pravděpodobně by v létě neprodloužil smlouvu. Základním kamenem výměny se tedy na straně druhé stal Andrej Kuzmenko, jemuž se dařilo v minulé sezoně. Pokud se Calgary podaří ho oživit, získá vynikajícího hráče.

"Snažíme se budovat dopředu a chceme vybudovat tým, který bude neustále v play off a nakonec vyhraje Stanley Cup - to je hlavní cíl," dodal Conroy. "Momentálně byl tento tah pro tým nejlepší. Ztrácíme skvělého hráče, ale v Kuzmenkovi získáváme zpět velmi dobrého střelce. Navíc k nám jde několik mladých a perspektivních hráčů a několik draftových voleb. Dodává nám to větší rovnováhu v celé naší organizaci."

