Balík peněz a teď do práce. Chci pohár, proto jsem zůstal, hlásí Nylander

Smlouvu má, teď chce Stanley Cup. Koneckonců, právě to bude měřítkem úspěšnosti nového kontraktu Williama Nylandera. Švéd podepsal na osm let za 92 milionů dolarů. Odteď na něj bude tlak jako nikdy dřív. Jak by také ne, nikdo v historii klubu nedostal víc peněz.

"Pohár je důvod, proč jsem chtěl zůstat osm let," řekl po podpisu Nylander. "Chtěl jsem tomu dát šanci a pokusit se vyhrát pohár. To poslední, o čem jsme se tady spolu bavili předtím, než jsem podepsal, bylo to, jak je to pro mě důležité."

Brad Treliving převzal funkci generálního manažera 31. května. Prvním bodem programu byl Auston Matthews, který mohl podepsat smlouvu 1. července, přičemž mu zbývala ještě jedna sezona. To se podařilo, když Matthews 25. srpna podepsal čtyřletou smlouvu na 53 milionů dolarů.

Nylander měl rovněž nárok na podpis 1. července, kdy mu zbývala jedna sezona do konce smlouvy. Je snadné říci, že měl být také hotov a byl by tehdy levnější, ale to nemusí být nutně pravda."Neřekl bych, že v létě byla cena levnější," řekl Treliving.

Nylander si v minulé sezoně v 82 zápasech vytvořil kariérní maxima v NHL v počtu gólů (40), asistencí (47) a bodů (87). Existoval důvod se domnívat, že bude ve své trajektorii pokračovat a že se platový strop zvýší. Jedinou otázkou bylo o kolik, a v tom je dnes jasněji.

Na zasedání Rady guvernérů NHL v Seattlu 5. prosince komisař Gary Bettman uvedl, že platový strop by se měl zvýšit z 83,5 milionu dolarů v letošní sezoně na 87,7 milionu dolarů v sezoně příští.

Nylander má na kontě 54 bodů (21 gólů a 33 asistencí) v 37 zápasech, čímž se v NHL dělí o páté místo s Connorem McDavidem. Nylander je na nejlepší cestě dosáhnout 119 bodů (46 gólů, 73 asistencí) v 82 zápasech.

"Je to jako každá dohoda," řekl Treliving. "Vždycky chceme platit o něco méně. Hráč chce vždy o něco víc a my najdeme způsob, jak dohodu uzavřít. Jsme nadšeni, že jsme ho podepsali, je to špičkový hráč, který podle mého názoru právě vstupuje do nejlepšího období své kariéry."

"Hodně mluvil o tom, že chce být nejlepším hráčem ligy a že chce, aby se na něj tým spoléhal ve všech situacích," dodal trenér Sheldon Keefe. "Myslím, že ohromně vyrostl. V minulé sezoně ukázal, že ve své hře nachází větší konzistenci a vyzrálost, a od té doby se neohlíží zpět. V této sezóně je jinde."

