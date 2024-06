Balík pro Sarose! Z Fina bude jeden z nejlépe placených gólmanů v NHL

Nashville se dohodl se svou brankářskou jedničkou Juusem Sarosem na osmileté smlouvě. Rodákovi z Forssy zaručí dohromady téměř 62 milionu dolarů. Se stropovou zátěží be výši 7,74 milionu se předloňský finalista Vezinovy trofeje zařadí od sezony 2025/26 mezi nejlépe placené maskované muže v lize. Chybí už jen podpis.

Pondělí 1. července.

To je den, kdy bude moct Saros připojit autogram pod svůj životní kontrakt.

Začne platit od ročníku 2025/26, v příští sezoně bude dobíhat Sarosův současný pakt s cap hitem ve výši 5 milionů dolarů.

Mnozí čekali, že kádr Preds nevysoký Seveřan opustí, případně že se neupíše na maximální délku, ale třeba jen na dva, tři, čtyři roky.

Vždyť ve městě country by měl brzy koncertovat ruský talent Jaroslav Askarov, který zatím dostal jen minimální prostor.

Navíc Sarosovi poslední sezona spíš nevyšla.

Predátoři se od něj tentokrát nedočkali zcela prvotřídních výkonů, když průměrného ligového gólmana podle analytiků přechytával jen o necelé tři desetiny procenta.

Takový Connor Helleybuck, čerstvě vyhlášený podruhé v kariéře vítězem Veziny, vyčníval nad průměr o více než procento a půl!

Saros i tak zůstával klíčovým mužem, był na ledě u 35 výher Preds. Opět, už potřetí za sebou, pokořil metu 60 startů. V NHL nenajdete za poslední tři ročníky vytěžovanějšího gólmana.

Svůj význam pro Nashville ukázal po přestávce pro Utkání hvězd.

Nashville se v únoru fantasticky zvedl, od té doby vyhrál 21 zápasů. Rukavice právě Saros, když do konce základní části lapil 91,2 procenta střel.

V play-off už byly nad síly jeho i celého týmu Kosatky z Vancouveru.

Se stropovou zátěží 7,74 milionu by se měl za rok stát šestým nejlépe placeným brankářem zámořské soutěže,.

Za Sergejem Bobrovským (10), Andrejem Vasilevským (9,5), Hellebuyckem (8,5), Iljou Sorokinem (8,25) a Igorem Šesťorkinem, který v blízké době podepíše za ohromný ranec.

Klidně může atakovat Bobrovského cifru.

Kdo ví, kolik let ještě Saros u Preds vydrží. Askarov věčně na šanci čekat nebude, potenciál má ohromný.

Pravděpodobnost, že by klubová ikona zůstala až do osmatřiceti, se jeví jako nízká. Právě do té doby by měla platit právě upečená dohoda.

Zda obsahuje klauzuli o nevyměnitelnosti, dosud není známo.

