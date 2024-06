Balím to! Anebo ne... Maurice si protáhl kariéru a sahá po vysněném Stanley Cupu

Letošní finále je vedle jiného zajímavým příběhem na trenérském poli. Lavičce Oilers velí začínající Kris Knoblauch, jenž v úvodu sezóny obrátil kurz a nasměroval Edmonton do vítězných vod. Proti němu stojí zkušený Paul Maurice, který už vlastně dávno trénovat neměl...

Přesněji řečeno – nechtěl.

V prosinci 2021 šokoval hokejový svět rezignací. Úspěšný, zkušený, bezproblémový. Vedení Winnipegu Jets ho respektovalo, chtělo.

A on prostě skončil.

„Je čas,“ řekl tehdy. „Tohle je dobrý tým a já jsem dobrý trenér. Někdy ale můžete mužstvo posunout jen na určitou úroveň. Někdy ten tým prostě potřebuje nový hlas. Nezanevřeli na mě, ale potřebují nový hlas. Teď je pro to správný čas a já to vím.“

Kdo by házel za hlavu dobře placenou, prestižní práci? Jen extrémně silná osobnost. Maurice odcházel coby historicky čtvrtý kouč v počtu odtrénovaných utkání v NHL (momentálně už je druhý), v počtu vyhraných utkání byl šestý (už je čtvrtý).

Trenérem NHL před třicítkou

S trénováním začínal velmi mladý. Jako hráč odehrál několik sezón v juniorské Ontario Hockey League (1984-88), načež mu kariéru ukončilo zranění oka. Na pravé straně měl slepá místa a rozostřené vidění v rozsahu, který nedovoloval další aktivní hraní.

Na trénování se vrhnul hned ve Windsoru, kde působil jako junior. Okamžitě. Po dalších štacích trenérského asistenta mezi mladíky povýšil v roce 1995 do funkce asistenta Hartfordu Whalers. Klub patřil Peteru Karmanosovi, majiteli juniorských Ambassadors, kde působil Maurice předtím. K ruce byl Paulu Holmgrenovi, který ale po dvanácti zápasech skončil na dlažbě. Nahradil ho teprve osmadvacetiletý Maurice.

Započala dlouhá kariéra, spjatá až na krátké přestávky už hlavně s NHL. V roce 2002 došel v play off nejdál, s Carolinou si tehdy zahrál finále. Bohužel proti němu stál mimořádně „vytuněný“ tým Detroitu Red Wings, mimochodem nejstarší vítěz v dějinách NHL.

Brendan Shanahan, Sergej Fjodorov, Brett Hull, Nicklas Lidström, Luc Robitaille, Steve Yzerman, Kris Draper, Steve Duchesne, Fredrik Olausson, Dominik Hašek, to všechno už byli třicátníci. Igorovi Larionovi bylo dokonce čtyřicet, Chrisu Cheliosovi skoro totéž. Vedeni nejlepším trenérem všech dob, tehdy devětašedesátiletým Scottym Bowmanem.

„Možná jsme staříci, ale jak jsem říkal Igoru Larionovi: ‚Lepší být starý a schopný než mladý a neschopný‘,“ glosoval tehdejší mužstvo Wings skoro osmatřicetiletý Hull.

Maurice praktikoval s Hurikány past ve středním pásmu. Steve Yzerman charakterizoval finálového soupeře slovy „velký, silný, fyzicky vyspělý soupeř“. Kilogramy neměly šanci. Detroit vyhrál 4:1.

Nová šance, asi poslední

Carolinu vedl dokonce dvakrát. V letech 2003-08 ho vystřídal Peter Laviolette a právě on slízl v roce 2006 vítěznou smetanu. Jinak koučoval Maurice ještě Toronto (2006-08) a pak skoro devět let (2013-22) zmiňovaný Winnipeg.

Když v Kanadě končil, neříkal s jistotou, že je to navždy. A nebylo. Za půl roku mu zavolali z Floridy. Nabídku přijal. Roli v návratu do NHL hrálo víc věcí. Panthers se mu líbili. Manželka mu je svědkem, že je v době pauzy od trénování na jaře 2022 sledoval a chválil. Syna mu v té době přijali na Univerzitu v Miami...

„Když jsme s ním mluvili, cítili jsme, že to je ta správná trefa,“ říkal nový stavitel Floridy Bill Zito. Někdejší hráčský agent sice měl pod Mauricem v minulosti několik svých svěřenců, osobně ho však blíž neznal. Maurice normálně prošel pohovory a dostal práci. Bylo mu 55 let.

Je prý chytrý, sarkastický, rouhavý, zábavný i přemýšlivý. Mužstvo za ním stojí. Hráči ví, kolik toho má za sebou, a jak moc chce vyhrát. Saša Barkov vyzdvihl mentorský přístup, kterým udělal ze všech profesionály. Florida čeká na první historický triumf, Maurice čeká na svůj první triumf.

„S přibývajícím věkem získáváte jiný pohled na život a na to, co je důležité,“ řekl před pár dny novinářům. „Potřebuju vyhrát. Ne, nezmění to část mého života, která s hokejem vůbec nesouvisí. Ale je to pravda. Jsem v tom třicet let. Nevadilo by mi to vyhrát,“ říká chlapík, jenž trénuje v NHL od sezóny, kdy Jágr s Lemieuxem nastříleli 62, respektive 69 gólů.





