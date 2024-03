Balte kufry! Nenápadná jména, která by se mohla do pátku stěhovat

Jake Guentzel, Noah Hanifin nebo Jacob Markström? O těchto jménech se v souvislosti s výměnou hovoří od podzimu. Nicméně s blížící se uzávěrkou, která je v pátek, se nabízí méně výrazná jména, která by se mohla stěhovat.

Jason Zucker

Arizona Coyotes pracuje výměnách, jedna z nich by se měla týkat i zkušeného Jasona Zuckera, který se 1. července stane nechráněným volným hráčem.

Dvaatřicetiletý Zucker nemá žádnou klauzuli proti výměně a z důvodů souvisejících s výměnou byl vyřazen ze sestavy na úterní zápas. Jeho plat činí 5,3 milionu dolarů, nicméně Coyotes si v případě výměny pravděpodobně ponechají až polovinu této částky.

Mezi týmy, které mají o Zuckera zájem, patří Vancouver Canucks a Winnipeg Jets.

Anthony Duclair a Alexander Barabanov

O rozprodeji San Jose bylo v podstatě jasno od prvního kola. Začínají se rýsovat konkrétní návrhy a nejnovější spekulace se týkají právě této ofenzivní dvojice.

Barabanov a Duclair se v červenci stanou volnými hráči a jednání o smlouvách mezi Sharks a oběma hráči zatím nepokročila.

Podle Davida Pagnotty je Barabanov připraven odejít z klubu a doufá, že se v nejbližších dnech připojí k některému z uchazečů o Stanley Cup. V této sezóně si přijde na 2,5 milionu dolarů.

Edmonton Oilers, New York Rangers, Carolina Hurricanes a Tampa Bay Lightning hledají do svých řad podobného útočníka a o Barabanova by mohli mít zájem. Stejně jako Colorado na začátku sezony.

O Duclaira, který má plat 3 miliony dolarů, se údajně zajímali mimo jiné Rangers, Florida Panthers a Winnipeg Jets.

Oliver Wahlstrom

Šéf Islanders Lou Lamoriello sice avizuje, že není mezi prodejci, ale výměnu by rád upekl. Chtěl by kvalitního střelce, který by v klubu zůstal i do dalších sezon. Jako součást balíčku protihodnoty by měl jít právě Wahlstorm. Třiadvacetiletý útočník bude v létě chráněným volným hráčem.

Alex Wennberg

Podobně jako Zucker, i Wennberg byl vyřazen ze sestavy. Projevilo o něj zájem několik klubů včetně Bostonu, Rangers, Caroliny a Colorada.

Wennberg je v posledním roce tříletého kontraktu na 13,5 milionu dolarů a v rámci smlouvy vlastní seznam 10 týmů, kam ho nesmí vyměnit.

Kraken zkoumal možnost podepsat s Wennbergem prodloužení smlouvy, podobně jako se o to snaží s útočníkem Jordanem Eberlem, ale zjevně to vypadá, že pravděpodobná je výměna.

