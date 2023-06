Barbašev byl trefou do černého. Teď si půjde pro balík na trh

Patrick Kane do Rangers, Dimitrij Orlov do Bruins a mnohé další posilování. Letošní zima přinesla hvězdné přestupy, které se ale netýkaly Vegas. To bylo známé pro svou touhu získávat velká jména, nicméně Ivan Barbašev do této kategorie nespadal. Byl ale větší posilou než všichni ostatní dohromady.

Bezproblémové začlenění a působivé výkony Barbaševa během jeho čtyřměsíčního působení ve Vegas tak logicky vyvolaly diskuse o zájmu týmu, aby setrval i nadále.

Novinář Elliotte Friedman dokonce uvádí, že Golden Knights učinili kroky k uzavření dlouhodobé smlouvy ještě před začátkem play off.

Friedman také poznamenává, že počáteční rozhovory nepřinesly dohodu, protože se obě strany ocitly ve svých představách příliš daleko od sebe. Friedman přesto naznačuje, že Vegas se bude snažit získat Barbaševovy služby na delší dobu.

Dosažení dohody nepochybně nebude jednoduchým úkolem. Vynikající výkony Barbaševa výrazně zvýšily jeho tržní hodnotu a očekává se, že si vyžádá výrazné zvýšení platu. Jeho předchozí smlouva s 2,25 milionu dolarů půjde výrazně nahoru.

Na trhu s volnými hráči totiž možná nebude žhavější jméno než právě jeho.

„Podívejte se, opravdu se mu ve Vegas líbilo,“ řekl Barbaševův agent Dan Milstein pro The Athletic. „Jsem si jistý, že v určitém okamžiku s týmem budeme mluvit. Rád by zůstal, ale nevím, jestli Vegas dokáže nabídnout to, co letní trh.“

Dá se předpokládat, že sedmadvacetiletý hokejista by mohl podepsat za 5,5 až 5,75 milionu dolarů za sezonu, pochopitelně s dlouhým trváním smlouvy.

Jedno srovnání se vyloženě nabízí, a to s Valerijem Ničuškinem, který podepsal loni v Coloradu po podobně povedeném play off, kde vstřelil devět gólů a zaznamenal 15 bodů.

Nakonec z toho byla osmiletá smlouva v hodnotě 49 milionů dolarů.

