Bárka se potápí, kapitán zůstává? Couture nikam nejde, říká šéf Sharks

Bárka jménem San Jose se i v této sezoně potápěla a hledala, kam může klesnout. I proto se vedení klubu nebrání výměnám, tým se snaží osvěžit co nejvíce to jde. Tohle se ale nemá týkat kapitána Logana Coutureho.

„Píše se, že chci vyměnit Logana Coutura. To je naprosto nepravdivé," zlobil se Mike Grier, GM Sharks, na novináře. „Když se podíváte na to, že přivádíme mladé hráče a máme mladý tým, on je přesně ten typ člověka, kterého chcete mít kolem mladých hráčů. Je to náš kapitán, je to náš vůdce. Měl těžký rok, ale hlavně ho máme rádi jako člověka a pořád je to skvělý hokejista."

Pětatřicetiletý Couture vynechal prvních 45 zápasů letošní sezony kvůli zranění, které si přivodil během letní přípravy. Vrátil se v lednu a při svém debutu v sezoně si připsal asistenci, ale už o 11 dní později si zranění v dolní části těla obnovil, kvůli čemuž vynechal zbytek ročníku poté, co odehrál pouze šest zápasů.

Na tiskové konferenci Žraloků na konci sezony Couture řekl, že by chtěl začít bruslit v červenci, a zopakoval, že San Jose je místo, kde chce být, až v září začne tréninkový kemp.

„Miluji San Jose. Věřím v to, co tady dělají," řekl Couture. „Samozřejmě to byla hrozná sezona, ale myslím, že tohle je dno, od kterého se odrazíme. Ve vedení tuto organizaci rozvíjejí správným směrem, i když to teď možná není vidět. Měl jsem štěstí, že jsem tu prožil mnoho skvělých let. Doufám, že se nám podaří se na tyto příčky vrátit a já budu u toho.“

Couture, kterému zbývají tři roky z osmileté smlouvy, je v historii Sharks třetí v počtu gólů (323), pátý v počtu asistencí (378), čtvrtý v počtu bodů (701) a pátý v počtu odehraných zápasů (933). Prostě legenda.

Byť se mu do koloběhu bude vracet těžce, chce to ještě zkusit. Tím spíš, že si pod křídla bude moct vzít loňskou draftovou volbu Willa Smitha, ale také kohokoliv, koho si tým vybere letos z první pozice. Na 99,9 % to bude Macklin Celebrini.

„Fanoušci Sharks mají důvod k radosti," přikývl Couture. „Vidím to každý den. Už teď tu jsou Eklund, Zetterlund, mladší kluci, kteří budou dobrými hráči NHL. A další ještě přijdou.“

