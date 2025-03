Barkov a Marchand? Zatím je to divné! Legendu Bruins prý vyštvalo vedení

Tohle Boston nepamatuje! Kapitán Brad Marchand, symbol hokejové nenávisti a muž, který po 16 let patřil k největším tvářím Bruins, už nebude nosit černo-žlutý dres. Výměna do Panthers, týmu, který dvakrát za sebou vyřadil Bruins z play-off, je šokem, který otřásl nejen fanoušky Bostonu, ale celou NHL. A co je na tom nejzajímavější? Marchand si Floridu vybral sám!

Marchand si svou budoucnost v Bostonu maloval jinak. Už dříve prohlásil, že si přeje v Bruins dohrát kariéru. Jenže když se sešel s vedením klubu, kde byl od roku 2009, čekala ho studená sprcha. Bruins sice byli ochotní podepsat novou smlouvu, ale Marchandovi nabídli plat, který neodpovídal jeho představám. Když se snažil jednat o kompromisu, klub se rozhodl neustoupit.

Výsledek? Bleskový odchod do Floridy.

Podle zdrojů blízkých situaci měl Marchand možnost zůstat v Bostonu, ale když viděl, že klub s ním už nepočítá jako s hlavním stavebním kamenem, rozhodl se vzít situaci do vlastních rukou. Sám si určil, kam chce jít – a volba padla na Panthers. Paradox? Právě oni dvakrát v řadě poslali Bruins na dovolenou předčasně.

„Nechali mě jít… Nemohl jsem dělat nic jiného,“ měl Marchand říct svým blízkým po oznámení výměny.

Ve 36 letech patří Brad Marchand stále k elitním hráčům NHL. S 21 góly a 26 asistencemi v 61 zápasech prokazuje, že má co nabídnout. A přesně to si uvědomili i Panthers, kteří letos znovu cílí na Stanley Cup. „Je to vítěz,“ prohlásil Aleksander Barkov, kapitán Panthers. „Hrál v nejlepších týmech, ví, jak se vyhrává. Jsem rád, že je s námi – a ne proti nám.“

Marchand přichází do týmu, který nedávno přivedl také Setha Jonese. Obranu už posílili, teď přišla řada na útok a speciální formace. „Lidi o něm často mluví jako o provokatérovi, ale jeho přínos je mnohem větší,“ zdůraznil trenér Paul Maurice. „V oslabení byl roky jedním z nejlepších v lize, hrál s Bergeronem v nejlepším defenzivním duu NHL. Přesilovky, oslabení, útok – je kompletní hráč.“

Marchand momentálně léčí zranění v horní části těla a není jisté, kdy přesně si poprvé obleče dres Floridy. Vedení klubu však věří, že v play-off už bude stoprocentně připraven. „Máme před sebou klíčovou část sezóny a Marchand bude důležitým článkem našeho týmu,“ řekl generální manažer Panthers.

Ať už se do hry zapojí kdykoli, jedno je jisté – v play-off se může stát rozdílovým hráčem. Zvlášť když v něm bude chtít dokázat Bruins, že udělali obrovskou chybu.

