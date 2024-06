Barkov přepsal historii! Sen se proměnil v realitu, radoval se Fin

Je nepravděpodobné, že by Aleksander Barkov byl ještě někdy považován za nedoceněného. Kapitán Floridy Panthers se stal vítězem Stanley Cupu. „Byl to náš sen a teď je to realita," řekl Barkov krátce poté, co od komisaře NHL Garyho Bettmana převzal Stanley Cup.

Barkov přepsal historii, je prvním kapitánem NHL narozeným ve Finsku, který získal Stanley Cup. „Je to velká čest," řekl. „Finsko je obrovská, obrovská hokejová země a z Finska pochází spousta skvělých kapitánů, kterým se to nepovedlo."

Jeho ofenzivní čísla nebyla nijak oslnivá. V sedmi zápasech finále si připsal pět bodů (dva góly, tři asistence) a ve 24 zápasech play off 22 bodů (osm gólů, 14 asistencí). Právě to, jak bránil nejlepší hráče Edmontonu, týmu pomohlo nejvíce.

V sedmém utkání, kdy šlo o všechno, se zdálo, že Barkov je McDavidovi po boku všude, kam se kapitán Oilers vydá. „Ne nadarmo je v tomto nejlepší a brání soupeřovy nejlepší hráče," řekl útočník Panthers Sam Bennett.

V prvním kole frustroval Nikitu Kučerova z Tampy Bay, který v základní části nasbíral 144 bodů. Ve druhém kole to byl David Pastrňák z Bostonu, jenž měl v základní části 110 bodů. Ve finále konference to zase byl Artěmij Panarin z New York Rangers, který měl v základní části 120 bodů (49 gólů, 71 asistencí). Ani si neškrtli.

„Je prostě fenomenální," řekl spoluhráč Kyle Okposo.

A například točník Matthew Tkachuk na Floridu přišel v minulé sezoně v rámci výměny s Calgary. Je drzý. Umí střílet góly. Dokáže ovládnout prostor. Umí vést tým. Táhne své kamarády do boje. Ale okamžitě pochopil, že Panthers jsou Barkovův tým. Patřili tichému, vážnému a odhodlanému muži, který bral svou práci vážně, někdy možná až příliš vážně. Panteři jsou odrazem svého kapitána. Tkachuk si to uvědomil téměř okamžitě.

„Nejlepší spoluhráč, jakého jsem kdy měl," dodal Tkachuk. „Nejlepší hráč. Nejlepší vůdce. Je to opravdová osobnost a já jsem za něj moc rád. Je tady už dlouho, prošel si vzestupy i pády a zaslouží si to stejně jako kdokoli jiný.“

Share on Google+