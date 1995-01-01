Bedard bez smlouvy. Chicago zbrojí, ale na podpis s tahounem čeká

2. července 17:00Denisa Veselá
Budoucnost Connora Bedarda v Chicagu zůstává momentálně nedořešená. Zatímco Blackhawks na trhu volných hráčů masivně posilují a skládají kádr pro novou sezónu, jednání s mladým fenoménem o nové dlouhodobé smlouvě stále nejsou u konce.
Otevření trhu s volnými hráči přineslo v Chicagu pořádný rozruch. Generální manažer Kyle Davidson nenechal nic náhodě a výrazně posílil zadní řady, když podepsal šestiletou smlouvu na 75 milionů dolarů s obráncem Bowenem Byramem. Defenzivu navíc vyztužil veterán Ian Cole a útok doplnil pracovitý Cole Smith. „Věřím, že se nám podařilo zalepit místa, která jsme potřebovali zpevnit. Zároveň jsme ale nechali prostor pro naše mladé hráče, aby pokračovali v rozvoji,“ komentoval čistku v kádru Davidson.
Hlavní pozornost fanoušků se však upírá k jiné věci. Connor Bedard, teprve dvacetiletý klenot organizace a chráněný volný hráč, zůstává bez kontraktu. Davidson na dotazy médií ohledně pokroku v jednání odpověděl stručně: „Nejsou žádné novinky.“ Fanoušci však mohou zůstat klidní, Bedard opakovaně potvrdil, že s Chicagem spojuje svou budoucnost, jedním dechem ale dodává, že už je připraven vyhrávat.
Kromě samotného podpisu zůstává hádankou také to, kdo bude vedle Bedarda nastupovat v elitní formaci. Blackhawks se totiž plánují spoléhat především na vnitřní zdroje organizace. Šanci na pravém křídle by měl dostat jednadvacetiletý ruský talent Roman Kantserov, který v minulé sezóně zářil v KHL. Do úvahy připadají i další mladíci jako Nick Lardis, Ryan Greene nebo Oliver Moore. Naopak trojka draftu Anton Frondell se po loňském debutu na křídle pravděpodobně přesune na pozici centra.
„Je to hodně o zkoušení. Někdy pracujete spíše ve dvojičkách než v celých trojicích. Najdete chemii mezi dvěma hráči a k nim pak zkoušíte zbytek,“ vysvětlil Davidson svůj plán pro předsezónní kemp. „Věříme, že to mladým klukům s Connorem sedne. Od toho jsou ale přípravné zápasy, aby mezi sebou našli tu správnou hokejovou magii.“
Samotný Bedard si uvědomuje, že po letech draftování nastal čas posunout organizaci vpřed. Blackhawks totiž chyběli v play off v osmi z posledních devíti sezón. „Tohle už musí být poslední rok, kdy na konci sezóny nehrajeme o nic. Musíme bojovat o play off,“ burcuje Bedard, který si bere loňské nezdary osobně a je motivován dotáhnout Chicago zpět na vrchol.