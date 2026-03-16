Bedard čeká na miliardový kontrakt. Chicago ale řeší vícero otazníků

26. dubna 14:00David Zlomek
Chicago Blackhawks sice zakončili letošní sezonu na předposledním místě celé NHL, ale v klubu už nikdo o dalším čekání nechce ani slyšet. Kapitán a největší hvězda týmu Connor Bedard jasně deklaroval, že chce už jen vítězství, a generální manažer Kyle Davidson mu dává za pravdu. Čas na další kroky v přestavbě právě nastal.
„Hráči jsou velmi motivovaní a chtějí, abychom příští rok bojovali o play-off,“ uvedl Davidson. „Věříme, že je to cíl, se kterým by měli přijet do tréninkového kempu. Vyžaduje to sice velký skok vpřed, ale kabina je dostatečně talentovaná na to, aby to nebylo nerealistické. Liga na nikoho nečeká.“
Blackhawks vstupují do léta v luxusní pozici s více než 40 miliony dolarů pod platovým stropem. Davidson plánuje být na trhu velmi aktivní a jeho prioritou je najít elitní křídla, která by doplnila centry Connora Bedarda a Antona Frondella.
Cílem je obklopit mladé hvězdy zkušenými hráči, kteří pomohou přetavit individuální dovednosti v týmové body. Sám Bedard, kterému je 20 let a letos si v 69 zápasech připsal kariérní maxima v podobě 30 gólů a 45 asistencí, vyjádřil vedení i spoluhráčům absolutní důvěru: „Chci tady vyhrávat tak dlouho, dokud budu hrát. Stoprocentně věřím managementu i trenérům. Postavil bych se za každého kluka v šatně a přísahal bych, že dosáhnou svého potenciálu díky tomu, jakou mají pracovní morálku.“
Klíčovým bodem léta však bude Bedardova nová smlouva. Jeho nováčkovský kontrakt vyprší na konci června a od 1. července se stane chráněným volným hráčem (RFA). Přestože Bedard tvrdí, že zatím nepřemýšlel, zda zvolit krátkodobou, či dlouhodobou cestu, Davidson si uvědomuje, že podpis mladé hvězdy je prioritou číslo jedna.
„Je to velká položka na našem seznamu, kterou musíme co nejdříve odškrtnout. Connor je pro náš tým nesmírně důležitý, letos udělal obrovský pokrok v každém ohledu,“ dodal manažer.