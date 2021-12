Bedard i další supertalenti. Kdo může aspoň na osmnáctky?

(EDMONTON, od našeho zpravodaje) Místo Edmontonu do Kaufbeurenu, místo Red Deeru do Landshutu. To si teď možná říká osm hráčů, kteří právě opouštějí předčasně skončené MSJ. Díky svému věku si totiž můžou zahrát i na dubnovém šampionátu hráčů do 18 let v Německu.

Jasně jim vévodí útočník Connor Bedard, který bývá označován za největší kanadský talent od Connora McDavida. Právě na něj (či Gretzkyho s Crosbym) navázal, protože se stal teprve sedmým Kanaďanem, který si zahrál na dvacítkách už v 16 letech.

Na loňském mistrovství do 18 let v Texasu se výrazně podílel na zisku zlata. V sedmi duelech nastřílel sedm gólů a celkem nasbíral 14 bodů. Ve čtvrtfinále pak pěti body řídil debakl Čechů 10:3. Na právě zrušeném MS řádil naopak v utkání s Rakouskem, kterému nasázel čtyři góly. To se mu povedlo jako nejmladšímu hráči vůbec.

⭐ CONNOR BEDARD JUST TIED THE #WORLDJUNIORS SINGLE GAME GOAL RECORD! And is the youngest player EVER to get 4 goals in a single game. ??@HockeyCanada @WHLPats pic.twitter.com/7uqLRHnir3 — IIHF (@IIHFHockey) December 29, 2021

Jeho konkurentem na draftu 2023 bude ruský supertalent Matvej Mičkov, který v letošní sezoně začal nastupovat v KHL v dresu Petrohradu. V Red Deeru stihl ve dvou zápasech nastřílet tři góly, ještě výrazněji byl ale vidět na posledních osmnáctkách.

Sedmnáctiletý útočník tam vstřelil neuvěřitelných 12 gólů a s 16 body vyhrál kanadské bodování turnaje, stal se nejužitečnějším hráčem i nejlepším útočníkem. Jenže ve finále pak narazil právě na Kanadu – a i když se podílel na všech gólech svého týmu, tak Rusové nakonec prohráli 3:5.

Důležitý podíl na kanadském zlatu měl kapitán javorových listů Shane Wright. Ten se nestihl prosadit na letošním MSJ (0+1), ve finále osmnáctek ale nahrál na vítězný gól a v závěru dával gól do prázdné branky – asistoval mu mimochodem Bedard, s nímž se dělil o místo druhého nejproduktivnějšího hráče za Mičkovem.

Wright patří k favoritům na jedničku příštího draftu, jeho pozice se však v posledních měsících mírně otřásá. Neměl totiž nejpovedenější start do sezony – ve 22 zápasech si připsal „jen“ 30 bodů. Šanci se pořádně ukázat nedostal ani na dvacítkách. Nahradit by si to mohl právě v dubnu na MS do 18 let.

Jednoho zástupce ročníku 2004 měli v sestavě i Češi. A sedmnáctiletý útočník Jiří Kulich rozhodně nebyl do počtu. Vždyť proti Kanadě hrál ve druhém útoku, s Němci pak dokonce už v elitní trojce! Jednou pak asistoval, sedmkrát vystřelil na branku a s +2 v tabulce pravdy byl nejlepším českým juniorem!

Karlovarský forvard naskočil na minulém mistrovství do 18 let do čtyř zápasů, v nichž nebodoval. Od té doby ale začal pravidelně hrát v extralize, kde si v dresu Energie ve 30 utkáních připsal výborných 11 bodů. V Německu, kde Češi kromě domácího výběru vyzvou ještě Rusko, Švédsko a Bělorusko, by měl patřit k oporám. Na Hlinka Gretzky Cupu měl kapitánské céčko.

Dva „nezletilé“ hokejisty měli v sestavě ještě Američané. Vedle třetího brankáře Dylana Silversteina, jenž v dubnu na domácí půdě nestartoval, to byl především sedmnáctiletý útočník Logan Cooley.

Ten se na posledních osmnáctkách, kde USA skončily už ve čtvrtfinále, do statistik výrazněji nezapsal. Nestihl to ani v jednom utkání na MSJ. Američané do něj ale vkládají velké naděje na příštím draftu, na němž by se měl umístit v první desítce.

Podobně jsou na tom Finové, kteří se upínají k sedmnáctiletému útočníkovi Joakimu Kemellovi. Ten řádí ve finské nejvyšší lize, v níž ve 21 zápasech nastřílel už 12 gólů a sbírá skoro bod na zápas. Na posledním MS do 18 let dal v sedmi utkáních tři góly, dva z nich v prohraném semifinále s Rusy. V Edmontonu nebodoval.

Posledním hráčem, který se ukázal na MSJ a může si zahrát i na elitním turnaji osmnáctek, je švýcarský bek Lian Bichsel. Sedmnáctiletý hráč švédské nejvyšší soutěže dělá letos v reprezentaci do 18 let kapitána a v Německu by se tak měl představit. V dubnu v Texasu v pěti duelech dvakrát bodoval.

Paradoxně jsme nezmínili dva týmy, které měly na letošním MSJ nejvíce hráčů ročníků 2004 a 2005. Ani jeden z nich však v kategorii hráčů do 18 let elitní skupinu nehraje. Zatímco Slováci (9 hráčů) nastupují v divizi IA, Rakušané (6 hráčů) dokonce o úroveň níž v divizi IB.

Tedy, „hrají“ asi není to správné slovo. IIHF totiž bez náhrady zrušila už poslední dva turnaje těchto skupin, na kterých mohly oba týmy bojovat o postup do vyšší skupiny. Mrzí to zejména Slováky, protože jejich nadějní talenti Šimon Nemec, Dalibor Dvorský či Juraj Slafkovský by byli zárukou úspěchu.

Šanci by znovu měli dostat letos, skupina A se má hrát téměř souběžně s elitním MS do 18 let. Zda se však turnaj ve slovenské Spišské Nové Vsi opravdu uskuteční, zůstává i s přihlédnutím k událostem posledních dnů ve hvězdách.

