Bedard? Kdepak, Kanada volí nenáviděného vítěze Conn Smythe Trophy. Jede i Pastův parťák

4. února 10:00

Tomáš Zatloukal

Tak přece na olympijských hrách nebude chybět ten, kdo poslal loňské finále turnaje Čtyř národů do prodloužení. Sam Bennett, vyhlášený raubíř i hokejista oplývající mimořádným fortelem. Vousáč, kterého mnozí kvůli zákeřnostem nemají v lásce, umí být na ledě tuze efektivní. Ostatně to on vyhrál při posledním tažení floridských Panterů za Stanley Cupem trofej pro MVP celého play-off. Krom jiného tehdy hned 15krát skóroval! Ve výběru javorového listu nahradí Antonyho Cirelliho. Ke změně muselo sáhnout i Finsko.

Kanadský kouč Jon Cooper se nebude pod pěti kruhy moct spolehnout na jednoho ze svých největších oblíbenců.

Cirelliho dokonale zná z Tampy, kde všestranný útočník, kterého můžete bez obav poslat na led za každé herní situace, krájí už devátou sezonu.

Osmadvacetiletý borec přijde o milánský sportovní svátek kvůli jiné výjimečné akci - o víkendu utrpěl zranění při zápase pod širým nebem proti Bostonu. Během Stadium Series schytal tvrdý hit od Marka Kastelice.

Je z toho zranění v horní části těla a časově nespecifikovaná pauza.

Šanci tak dostává Bennett, přičemž lehkým paradoxem budiž, že ani jedna z opor floridských Panterů není fit. Bennett nedohrál v noci na úterý partii s Buffalem. Mělo by ovšem jít jen o lehké zdravotní trable.

Bennett je přímou náhradou za Cirelliho, co se univerzálnosti a herního stylu týče.

V tomto směru jde od GM kanadské repre Douga Armstronga o snadno čitelný, logický krok. I toto vysvětlení je ovšem slabou útěchou pro fanoušky Connora Bedarda a pro něj samotného. Ani teď se na vyrůstající ligovou superstar nedostalo.

Má ještě naději?

Nejasná zůstává situace kolem dalšího Cooperova favorita, dalšího jeho svěřence z kabiny Bolts. Brayden Point vinou zranění v dolní části těla nehraje od 12. ledna, délka jeho absence se povážlivě natahuje.

Ke změně sáhli i Finové. Dres Suomi na olympiádě neobleče gólman Šavlí Ukko-Pekka Lukkonen. Místo něj doplní tandem ve složení Juuse Saros, Kevin Lankinen spoluhráč Davida Pastrňáka z Bruins Joonas Korpisalo.

Zkušený "kasař" je běžně náhradníkem Jeremyho Swaymana, na mezinárodní scéně na něj čeká post trojky.

