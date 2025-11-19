Bedard kritizoval Klapku. Český obr dvakrát terčem odplaty Černých jestřábů

20. listopadu 14:45Tomáš Zatloukal
Nepřítel číslo jedna pro chicagské hokejisty? Hlasovat se o tom bezprostředně po úterním mači s Calgary Flames (5:2), vítěz by byl jasný. Adam Klapka, čahoun se třiačtyřicítkou na zádech. Pražský rodák svými zákroky hned dvakrát vyvolal násilný kontr - nejprve po sporném dohrání Connora Murphyho u mantinelu se na něj vrhl Ilja Michejev, se závěrečnou sirénou pak následovala hromadná strkanice, poté co zboural Sama Rinzela. Asi nepřekvapí, že právě Klapka byl nejtrestanějším hráčem divokého večera v United Center.
"Jednoznačně to byl nefér hit."
Connor Bedard měl o střetu Klapky s klečícím zadákem Murphym jasno. "Myslím si, že měl dost času na to, aby tomu nárazu zkusil zabránit, nebo aby snížil jeho intenzitu... místo toho trefil Murpha do hlavy. Tohle na ledě zkrátka vidět nechcete," pověděla předloňská jednička draftu Scottu Powersovi z The Athletic.
Před mikrofony zámořských novinářů stál především díky svému druhému hattricku v sezoně (a kariéře), navíc promluvil i o tom, jaké to bylo poprvé hrát s áčkem pro alternativního kapitána.
Ilya Mikheyev jumps right into defend Connor Murphy after he takes an ugly hit from Adam Klapka pic.twitter.com/L6f0dSVDMU
— BHF (@BlackhawksFocus) November 19, 2025
Písmena na dresu využil právě po Klapkově manévru, který se obešel bez trestu (kromě dvou minut pro Michejeva a Klapku za následné štulce). Zajel za sudími a argumentoval, proč jde z jeho pohledu o faul. "Popisoval jsem náš pohled na věc... Bylo fajn cítit, že mám u arbitrů trochu autority," popisoval.
Pánové v pruhovaném Klapkovo počínání vyhodnotili jinak, neměli dojem, že by mohl dvoumetrový kolos na poslední chvíli zareagovat na to, že Murphy náhle skončil při odehrání kotouče v pokleku, na jednom koleni. Klapka nezvedl ruce, brzdná dráha byla k dispozici téměř nulová.
Ale vysvětlujte to Murphyho spoluhráčům, kteří viděli, jak to jejich parťák schytal do hlavy.
A tak přišla pomsta od Michejeva, z Klapky (0+1) se navrch stal po zbytek zápasu červený hadr pro Černé jestřáby. Dokumentoval to i samotný závěr, kdy od sebe odhodil Rinzela, načež se strhla mela čítající celkem 10 borců. Klapkovi tak celkem přiskočilo na konto 14 trestných minut.
Ve Windy City z něj teď bude zajisté persona non grata.
Otázkou je, zda si takové reakce od chicagských plejerů skutečně zasloužil, když se jen držel svého stylu - důrazného, ale zpravidla čistého hokeje. S 11 hity byl ze všech nejaktivnější. Mimochodem, tolik jich nastřádal celý tým Blackhawks dohromady.
Klapka má za sebou už další partii, tentokrát bez bodu, zato vítěznou (6:2) s buffalskými Sabres.
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.