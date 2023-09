Bedard & McDavid. Hvězda učila vycházející hvězdu

Určitě nechce nikoho kopírovat, ale radu si rád poslechne. Connor Bedard je možná nejočekávanější jedničkou draftu právě od doby Connora McDavida. Oba si v uplynulých dnech v Halifaxu společně týden zatrénovali. Sešlo se zde několik desítek elitních hráčů NHL.

„Samozřejmě, McDavidovy statistiky jsou na úplně jiné úrovni,“ řekl Bedard novinářům v průběhu tohoto týdne. „Nechci tvrdit, že je to úroveň pro člověka nedosažitelná. Nikdy byste neměli říkat, že něco nezvládnete. To není správné nastavení. Nicméně cítíte, že on je ten nejlepší a kladete si otázku, jak se k němu přiblížit?“

Bedard si společné zápolení užil. Ocenil každou radu. „Napovídal toho hodně. Pokud není úplně nejlepší, je to jeden z nejlepších hráčů světa. Takže jsem byl jako houba a sám na leccos vyptal.“

McDavid je jedním z mála, kdo tuší, jak se nynější jednička draftu cítí. Oba za sebou zanechali hluboký otisk v juniorském hokeji. McDavid v poslední sezóně v OHL zapsal 120 bodů (44+76) ve 47 zápasech, tj. 2,55 bodu na večer. Bedard loni ve WHL 143 bodů (71+72) v 57 utkáních, tj. 2,51 bodů na večer. Na mezinárodní juniorské úrovni byl Bedard ještě viditelnější než ve své době jeho předchůdce.

Nahánět ho v NHL bude ale jiný příběh.

V osmi sezónách nasbíral kapitán Oilers 850 bodů v 569 zápasech. Loni si umanul, že bude víc střílet a byla z toho Maurice Richard Trophy pro nejlepšího kanonýra (64). Přitom nezapomínal tvořit pro spoluhráče, 89 nahrávek je jeho nový osobní rekord.

„Je neuvěřitelný, ale já si půjdu vlastní cestou,“ říká vycházející hvězdička Blackhawks.

Do Chicaga naskakuje zrovna v době, kdy se s ním rozloučily klubové legendy Patrick Kane a Jonathan Toews. Strůjci Stanley Cupů z let 2010, 2013, 2015. Kane byl v roce 2007 také jedničkou draftu. Před koncem minulé sezóny po šestnácti letech odešel do New Yorku. Toews se sice naděje na návrat do NHL úplně nevzdal, ale zdravotní problémy ho aktuálně drží mimo led.

Generální manažer tak musel Bedardovi přivést jiné mentory. Do mužstva přišli veterán osmnácti sezón NHL Corey Perry, víc než tisícovky zápasů Nick Foligno a jednička draftu 2010 Taylor Hall.

Share on Google+