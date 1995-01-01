Bedard se blýskl hattrickem, Dallas doma padl s Islanders

19. listopadu 7:26Radim Sochor
Na dnešním menu kanadsko-americké NHL bylo osm zápasů. O pravděpodobně největší překvapení se postarali Islanders, kteří zvítězili na ledě Dallasu. Jak dopadla další utkání?
Poměrně vyrovnaný duel mezi Blackhawks a Flames byl na začátku třetí třetiny vyrovnaný 2:2, poté ale domácí přidali na otáčkách a hlavně díky Connoru Bedardovi zvítězili 5:2. Nejproduktivnější hráč Blackhawks nasázel druhý kariérní hattrick.
Dallas doma nezvládl duel s Islanders a závěr zápasu byl hodně chaotický. Nejprve byl Rantanen vyloučen osmadvacet vteřin před koncem do konce zápasu za vražení na hrazení, následně domácí Johnston vyrovnal 0,1 vteřiny před koncem na 3:3, ale sudí gól kvůli faulu na Ritticha neuznal.
Toronto Maple Leafs – St. Louis Blues
3:2pp (1:1, 1:1, 0:0 – 1:0)
Branky a nahrávky
6. McCabe, 30. Lorentz (Blais, Ekman-Larsson), 65. Nylander (Rielly, Tavares) – 2. N. Walker, 34. Dvorský (R. Thomas, Fowler)
Statistika
Střely na bránu: 29 – 29 | Přesilová hra: 0/3 – 1/3 | Trestné minuty: 6 – 6
Kdo se postavil do brankoviště?
Joseph Woll (TOR) – 27 zákroků, 2 OG, úspěšnost 93,1 %, odchytal 64:06
Jordan Binnington (STL) – 26 zákroků, 3 OG, úspěšnost 89,7 %, odchytal 64:06
Česká a slovenská stopa
Dalibor Dvorský (STL) – 1+0, -2 účast, 3 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 13:56
Tři hvězdy utkání
1. William Nylander (TOR) 1+0
2. Joseph Woll (TOR) 27 zákroků
3. John Tavares (TOR) 0+1
Detroit Red Wings – Seattle Kraken
4:2 (0:1, 3:1, 1:0)
Branky a nahrávky
22. Raymond (DeBrincat, Seider), 23. Danielson (Appleton, Sandin-Pellikka), 31. Finnie (Danielson, Copp), 60. Larkin (Raymond, DeBrincat) – 20. Eberle (Beniers, Tolvanen), 28. R. Evans (Tolvanen, S. Wright)
Statistika
Střely na bránu: 27 – 22 | Přesilová hra: 1/2 – 1/2 | Trestné minuty: 4 – 4
Kdo se postavil do brankoviště?
Cam Talbot (DET) – 20 zákroků, 2 OG, úspěšnost 90,9 %, odchytal 60:00
Joey Daccord (SEA) – 23 zákroků, 3 OG, úspěšnost 88,5 %, odchytal 58:36
Česká a slovenská stopa
Bez české a slovenské účasti.
Tři hvězdy utkání
1. Nate Danielson (DET) – 1+1
2. Emmitt Finnie (DET) – 1+0
3. Dylan Larkin (DET) – 1+0
Tampa Bay Lightning – New Jersey Devils
5:1 (2:0, 1:1, 2:0)
Branky a nahrávky
12. Guentzel, 20. Kučerov (Cirelli), 31. Guentzel (D. Raddysh, Bjorkstrand), 45. D. Raddysh (Point, Moser), 48. Guentzel (Kučerov, D. Raddysh) – 38. Hischier (Gricjuk, Bratt)
Statistika
Střely na bránu: 29 – 32 | Přesilová hra: 2/3 – 0/4 | Trestné minuty: 10 – 8
Kdo se postavil do brankoviště?
Andrej Vasilevskij (TBL) – 31 zákroků, 1 OG, úspěšnost 96,9 %, odchytal 60:00
Jacob Markström (NJD) – 23 zákroků, 5 OG, úspěšnost 82,8 %, odchytal 60:00
Česká a slovenská stopa
Ondřej Palát (NJD) – 0+0, 0 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 13:20
Šimon Nemec (NJD) – 0+0, 0 účast, 0 střel na bránu, TM 2, čas na ledě 21:11
Tři hvězdy utkání
1. Jake Guentzel (TBL) 3+0
2. Darren Raddysh (TBL) 2+1
3. Andrej Vasilevskij (TBL) 31 zákroků
Dallas Stars – New York Islanders
2:3 (0:0, 1:1, 1:2)
Branky a nahrávky
33. J. Robertson (Seguin, Heiskanen), 59. J. Robertson (Seguin, Rantanen) – 31. Ritchie (Duclair, Pulock), 44. Horvat (Palmieri, Heineman), 48. Palmieri
Statistika
Střely na bránu: 24 – 22 | Přesilová hra: 0/3 – 0/2 | Trestné minuty: 19 – 16
Kdo se postavil do brankoviště?
Jake Oettinger (DAL) – 19 zákroků, 3 OG, úspěšnost 86,4 %, odchytal 57:42
David Rittich (NYI) – 22 zákroků, 2 OG, úspěšnost 91,7 %, odchytal 60:00
Česká a slovenská stopa
Radek Faksa (DAL) – 0+0, 0 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 10:05
David Rittich (NYI) – 22 zákroků, 2 OG, úspěšnost 91,7 %, odchytal 60:00
Tři hvězdy utkání
1. Kyle Palmieri (NYI) – 1+1
2. Jason Robertson (DAL) – 2+0
3. David Rittich (NYI) – 22 zákroků
Winnipeg Jets - Columbus Blue Jackets
5:2 (1:1, 2:0, 2:1)
Branky a nahrávky
8. Lowry (Niederreiter, Pionk), 22. Morrissey (Scheifele, Connor), 36. Pionk (Nyquist, Niederreiter), 43. Connor (Scheifele, Morrissey), 47. Stanley (Scheifele, L. Schenn) – 19. Miles Wood (Severson, Merzļikins), 45. Werenski (C. Sillinger, Coyle)
Statistika
Střely na bránu: 30 – 22 | Přesilová hra: 1/2 – 0/1 | Trestné minuty: 2 – 4
Kdo se postavil do brankoviště?
Eric Comrie (WPG) – 20 zákroků, 2 OG, úspěšnost 90,9 %, odchytal 60:00
Elvis Merzļikins (CBJ) – 25 zákroků, 5 OG, úspěšnost 83,3 %, odchytal 60:00
Česká a slovenská stopa
Bez české a slovenské účasti
Tři hvězdy utkání
1. Mark Scheifele (WPG) 0+3
2. Adam Lowry (WPG) 1+0
3. Josh Morrissey (WPG) 1+1
Chicago Blackhawks – Calgary Flames
5:2 (1:0, 1:1, 3:1)
Branky a nahrávky
16. Donato (Crevier, O. Moore), 36. Bedard (Rinzel), 45. Bedard (Greene, Burakovsky), 54. O. Moore (Nazar), 60. Bedard – 40. Coronato (Kadri, Andersson), 44. Andersson (Backlund, Klapka)
Statistika
Střely na bránu: 23 – 21 | Přesilová hra: 0/4 – 1/4 | Trestné minuty: 60 – 62
Kdo se postavil do brankoviště?
Arvid Söderblom (CHI) – 19 zákroků, 2 OG, úspěšnost 90,5 %, odchytal 60:00
Dustin Wolf (CGY) – 18 zákroků, 4 OG, úspěšnost 81,8 %, odchytal 57:59
Česká a slovenská stopa
Adam Klapka (CGY) – 0+1, -1 účast, 2 střely na bránu, TM 14, čas na ledě 14:48
Tři hvězdy utkání
1. Connor Bedard (CHI) 3+0
2. Oliver Moore (CHI) 1+1
3. Ryan Donato (CHI) 1+0
Vegas Golden Knights – New York Rangers
3:2 (1:0, 1:1, 1:1)
Branky a nahrávky
12. Bowman (Hertl, Marner), 24. Hutton (Dorofejev, Hertl), 48. Theodore (Hanifin, Sissons) – 29. Brodzinski (Cuylle), 58. Trocheck (Panarin, J. Miller)
Statistika
Střely na bránu: 26 – 19 | Přesilová hra: 2/2 – 0/1 | Trestné minuty: 2 – 4
Kdo se postavil do brankoviště?
Akira Schmid (VEG) – 17 zákroků, 2 OG, úspěšnost 89,5 %, odchytal 59:48
Igor Šesťorkin (NYR) – 23 zákroků, 3 OG, úspěšnost 88,5 %, odchytal 57:38
Česká a slovenská stopa
Tomáš Hertl (VEG) – 0+2, +1 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 15:01
Tři hvězdy utkání
1. Ben Hutton (VEG) 1+0
2. Shea Theodore (VEG) 1+0
3. Akira Schmid (VEG) 17 zákroků
San Jose Sharks – Utah Mammoth
3:2pp (2:0, 0:0, 0:2 – 1:0)
Branky a nahrávky
2. Celebrini (W. Smith, Kurashev), 6. Celebrini (Graf), 63. Celebrini (Eklund, W. Smith) – 50. Peterka (Crouse, L. Cooley), 58. Peterka (Schmidt)
Statistika
Střely na bránu: 22 – 26 | Přesilová hra: 1/5 – 0/2 | Trestné minuty: 4 – 10
Kdo se postavil do brankoviště?
Jaroslav Askarov (SJS) – 24 zákroků, 2 OG, úspěšnost 92,3 %, odchytal 62:52
Vítek Vaněček (UTA) – 19 zákroků, 3 OG, úspěšnost 86,4 %, odchytal 62:52
Česká a slovenská stopa
Vítek Vaněček (UTA) – 19 zákroků, 3 OG, úspěšnost 86,4 %, odchytal 62:52
Tři hvězdy utkání
1. Macklin Celebrini (SJS) 3+0
2. Jaroslav Askarov (SJS) – 24 zákroků
3. John Peterka (UTA) 2+0
