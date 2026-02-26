Bedard? Specialista na Hellebuycka! Dal mu nejvíc gólů, Armstrong sklízí ironické pochvaly

1. března 10:00Tomáš Zatloukal
Ten příspěvek na síti X letěl rychleji než porno časopis v klášteře. K dnešnímu dni nasbíral 145 milionu shlédnutí! Zachycuje Connora Bedarda, jak svou patentovanou pumelicí zápěstím překonává svého jmenovce Hellebuycka, video doplňuje vzkaz: "Skvělá soupiska, Armstrongu." Ten posměšek samozřejmě míří k Dougu Armstrongovi, GM Kanady, který nechal vycházející superstar doma s lakonickým vysvětlením: "Prostě se těsně nevešel." Že je vypíchnutí jedné trefy do sítě amerického hrdiny jen laciným kopáním do mrtvol? Ba ne, jde jen o špičku ledovce...
Bedard na Connora Hellebuycka jednoduše umí.
Jasně, ne vždy se raduje on (viz. druhé video), ale obecně?
Díky tomu, že střílí mimořádně pohotově, prakticky bez jakéhokoliv chystání kotouče a dávání najevo, že ve zlomku sekundy přijde rána jako z kanónu, dovede předčít výtečnou poziční hru trojnásobného vítěze Vezinovy trofeje.
I jeho reflexy.
Báječně klame tělem, falešně naznačuje a tlačí se do zakončení i z překvapivých pozic, úhlů.
Bedard své, stále velmi kratičké, kariéře v NHL překonal Hellebucka už pětkrát! Nikomu jinému nedal ani čtyři góly, navíc jedničce draftu roku 2023 stačilo na kvintet zásahů pouze osm vzájemných střetnutí.
Here is Bedard facing Hellebuyck in OT btw
— Crash Dummy (@CrashDummy12x) February 26, 2026
Great roster Doug Armstrong ????
Výtečná bilance! Poněkud bolavá pro fanoušky z kolébky hokeje, kteří Bedarda houfně pod pěti kruhy postrádali.
Když sledovali, jak se vše točí prakticky jen kolem kvarteta Makar, MacKinnon, McDavid, Celebrini (a do jeho zranění také kolem Sidneyho Crosbyho), říkali si, že by se šikovný šutér, jeden z nejlepších "generátorů" ofenzívy v NHL, na ledě opravdu hodil.
Jenže ani průměr 1,2 bodu na zápas, a to je numero pošramocené faktem, že se Bedard musel po zranění rozehrávat, ani skvělé výkony proti Hellebuyckovi, očekávatelné jedničce Američanů, Armstronga nepřesvědčily.
Oh my — what a save by Hellebuyck to rob Bedard of a sure goal pic.twitter.com/IFIZc9AE1N
— BHF (@BlackhawksFocus) January 20, 2026
Ano, Nathan MacKinnon a spol. si vytvořili ve finále s USA dost šancí. Kanada měla téměř šest očekávaných gólů.
Jenže když elitní letka slezla z ledu, zela za ní propast. A tak Armstrongovi kdekdo vyčítá, že selhal jako Bobby Clarke v Naganu. Vzal příliš mnoho dříčů na úkor talentovanějších borců. Chyběli další tahouni, rozdíloví machři, někdo s potenciálem v bitvách nejlepších proti nejlepším přechytračit soupeře.
Zmíněný post s Bedardem nasbíral přes šest tisíc lajků, lid promluvil, Bedard mnohým v Miláně zkrátka chyběl. Že je po bitvě každý generál? Už v době nominace (a také při povolávání náhradníků, jako třeba za Braydena Pointa) se mluvilo o tom, že jde o přezíravé opomenutí.
Snad ničí, se vší úctou k Jasonu Robertsonovi, absence nevzbudila větší emoce...
A jitří je dál, při každém Bedardově parádním počinu. Naposledy se takhle krásně trefil proti Coloradu. Slavil už 25. gól v sezoně!
Connor Bedard can really rip it ???????? https://t.co/Znf4bFMvH0 pic.twitter.com/RAxnRgrZNL
— NHL (@NHL) February 28, 2026
Armstrongovi je vyčítáno také nenominování Matthewa Schaefera (V nohách má 18letý quarterback už 210 mil, dál láme rekordy. Měl jet do Milána, zní éterem | NHL.CZ). Oba jsou budoucností dlouhodobě nejsilnější hokejové repre. A můžete si být jistí, pokud tedy nedojde na nějaké zdravotní trable, že příště chybět nebudou.
Možná vás ještě zajímá, jak si proti Hellebuyckovi vedli před olympiádou ti Kanaďané, kteří na ní skutečně odjeli. Více gólů než Bedard měli jen Brad Marchand (6), Crosby (7), Connor McDavid (8) a Nathan MacKinnon (14). Počítáno AI včetně play-off.
Je ovšem fér podotknout, že MacKinnon se střetl s maskovaným čahounem hned 42krát! A zažil tak mnoho plonkových večerů... Další přidal v Itálii, i vinou minely, kterou nejspíš bude mít ještě nějaký ten pátek před očima.
