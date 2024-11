Bedard v krizi? Na ledě se ztrácím, přiznává

Connor Bedard prochází možná nejtěžší zkouškou své kariéry. Devatenáctiletý talent Chicaga Blackhawks zažívá nezvyklé období. Už 11 zápasů se neprosadil střelecky, což je pravděpodobně nejdelší gólový půst jeho života. A co na to samotný Bedard? „Je to těžké období. Ztrácím sebevědomí a mám pocit, že nic nejde podle plánu,“ přiznal upřímně novinářům.

Poslední vítěz Calder Trophy, trofeje pro nejlepšího nováčka NHL, si v minulé sezoně během 68 zápasů připsal 22 gólů. Letos má však po 20 utkáních na kontě jen tři trefy a 12 asistencí. „Je to frustrující. Nevím, co mám zlepšit, mohl bych vyjmenovat asi stovku věcí. Ale cítím, že se nikam neposouvám. Jen se musím snažit a věřit, že zase najdu svou hru,“ popisuje Bedard.

Ve čtvrtečním utkání proti Floridě Panthers dostal Bedard od trenéra Luka Richardsona novou roli. Namísto ofenzivního tahouna byl zařazen do spodnější formace s Jasonem Dickinsonem a Joeym Andersonem, jejichž úkolem bylo eliminovat první lajnu Panthers vedenou Aleksanderem Barkovem.

A změna přinesla ovoce – Chicago vyhrálo 3:1. „Když mi to nejde ofenzivně, musím být vidět jinak. Snažím se pomoct týmu alespoň defenzivní činností,“ komentoval to mladý útočník.

Jeho snahu ocenil i trenér Richardson: „Udělal dva skvělé obranné zákroky a v posledním zápase se nám směrem dozadu hodně líbil. Když tyhle věci děláte, puky se k vám začnou odrážet, jak chcete.“

Richardson však přiznal, že Bedard v Chicagu není od toho, aby byl defenzivní specialista. „Není tu primárně pro to, aby bránil. Ale situace se má tak, jak se má, takže jsme se museli zaměřit na defenzivu. Až si vybudujeme víc sebevědomí při přesilovkách, může se vrátit do ofenzivní role,“ vysvětlil kouč.

Bedard, který během svého působení ve WHL nasázel 51 a 71 gólů ve dvou sezonách, čelí situaci, na jakou není zvyklý. „Pravděpodobně nikdy nezažil tak dlouhé čekání na gól,“ řekl Richardson. Sám hráč se však snaží zůstat optimistický. „Musím jen pokračovat, být nejlepší verzí sebe sama a věřit, že góly zase přijdou,“ uzavírá mladá hvězda NHL.

