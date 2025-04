Bedard zůstává věrný! O odchodu z Chicaga nechce ani slyšet

Další sezona bez play off, další dlouhé měsíce plné proher. Ale Connor Bedard nenasazuje unavený výraz a rozhodně nebalí kufry. Po svém druhém ročníku v NHL, kdy nasbíral 67 bodů (23+44) ve všech 82 zápasech, poslal do světa jasný vzkaz: Chicago je jeho město – a zůstává.

„Říkal jsem to snad stokrát – miluju to tady,“ prohlásil během závěrečného rozhovoru pro média. „Mám skvělý vztah s Kylem Davidsonem (GM) i se všemi v organizaci. Nemám důvod být jinde. Vím, že tu chci být dlouho.“

Fanoušci přitom na internetu začali spekulovat, jestli není z Bedardova výrazu na střídačce cítit frustrace. Hvězdný forvard na to reagoval s klidem: „Jsem docela klidný člověk, a když na střídačce vypadám trochu smutně, lidi si to můžou vyložit po svém. Ale už před draftem jsem se tady cítil vítaný. Lidi, co mě znají, ví, že miluju být tady a věřím v to, kam směřujeme.“

Na otázky ohledně nové smlouvy – v létě může poprvé podepsat prodloužení, protože po sezoně 2025/26 se stane chráněným volným hráčem – odpověděl s rozvahou. „Nepřemýšlel jsem nad tím moc. Všechno se teď točilo kolem sezony. Ani nevím, co očekávat. Nemám k tomu žádné konkrétní stanovisko. Chci tu být, ale nejsem smlouvou nijak posedlý.“

Ačkoli jeho sezona měla i horší fáze – například 12zápasové střelecké sucho –, stále šlo o nejlepší výkon mezi hráči Blackhawks. Klub jako celek ale zůstal poslední v Centrální divizi s bilancí 25–46–11. I přesto Bedard zůstává realistický i optimistický. „Když dostanete první pick draftu, tak asi nevyhrajete Stanley Cup hned za dva roky. Chápeme, kde jsme. Každý zápas chceme vyhrát, ale zároveň jsme v procesu růstu. A to je vzrušující.“

Sám ví, že není perfektní a své nedostatky vidí. Kde ten hlavní? Má jasno – rychlost. „Nikdy nebudu Nathan MacKinnon nebo Connor McDavid, ale když přidám krok navíc, může to být obrovské plus. Při mém způsobu myšlení na ledě to může být rozdíl,“ vysvětlil.

