Bek Motoru opouští extraligu! Porve se o NHL, podepsal s Edmontonem

27. března 19:00Adam Bagar
Další český hráč má nakročeno do nejlepší hokejové ligy světa. Českobudějovický zadák Tomáš Cibulka podepsal dvouletý nováčkovský kontrakt s Edmontonem, platný od sezony 2026/27.
Čekalo se, že to přijde. Stále ještě 21letý obránce se po návratu z kanadské juniorky před dvěma lety okamžitě zařadil mezi klíčové hráče Českých Budějovic.
Ve své premiérové extraligové sezoně se zaskvěl dohromady 27 kanadskými body – v 52 utkáních nastřílel šest branek a navrch přidal 21 nahrávek. A produktivita mu zůstala i v té aktuální – 25 bodů a bilance 8+17 v 51 zápasech je jasným důkazem.
Není divu, že zaujal i reprezentačního trenéra Radima Rulíka, jenž mu dal prostor v devíti duelech. A zapojit by se Tomáš Cibulka měl také do přípravy na MS ve Švýcarsku.
Prorazit se pokusí i za oceánem, kde už v letech 2021 až 2024 odehrál tři roky v juniorské QMJHL. Nejdřív v barvách Val-d'Or Foreurs, pak krátce i v týmu Cape Breton Eagles.
Bronzový medailista z MSJ 2024 zkusí zaujmout v organizaci Oilers, s níž nyní podepsal dvouletý nováčkovský kontrakt.