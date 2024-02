Beniers se dostává zpět do formy. Dotáhne Seattle do play off?

Matty Beniers měl výbornou nováčkovskou sezonu, kterou završil ziskem Calder Trophy. Letos se americký útočník zatím hledá. V posledních dvou duelech se však výrazně zapsal do statistik a pomohl svému týmu k důležitým výhrám, které Krakeny drží v blízkosti play off.

Matty Beniers prožil loni výbornou nováčkovskou sezonu, mezi novými mladými puškami posbíral nejvíce bodů a zapsal nejvíce přesných tref. Není se tak čemu divit, že získal Calder Trophy pro nejlepšího nováčka. V aktuálním ročníku se jednadvacetiletý Američan bodově trápí, zároveň ve druhé polovině ledna zmeškal několik zápasů kvůli zranění v horní části těla.

Zdá se, že by se mohlo blýskat na lepší časy. Minulý týden v duelu proti Islanders ukončil šňůru sedmi zápasů bez gólu, o dva dny později pomohl třemi kanadskými body skolit Boston. Čtyři body ve dvou zápasech se nemusí zdát jako mnoho, ale Beniersovi se to podařilo poprvé od poloviny prosince, kdy posbíral pět bodů ve třech zápasech, a poprvé od poloviny listopadu se stalo, že americký talent dokázal vstřelit gól ve dvou po sobě jdoucích zápasech. Šanci rozšířit svou sérii bude mít v pondělí večer středoevropského času, kdy Kraken hostí v Climate Pledge Areně Detroit Red Wings.

Krakeni zároveň bojují o druhou účast v play off v historii organizace. Díky dvěma výhrám v řadě se nyní Seattle přiblížil na rozdíl čtyř bodů od druhé divoké karty, kterou v Západní konferenci aktuálně drží hokejisté St. Louis Blues.

Spoluhráči však dvojku draftu 2021chválí a věří, že se tento mladík výrazně zapíše do klubové historie. „Myslím, že je to opravdu chytrý člověk. Dobře vidí hru a chápe vzestupy a pády této hry. Myslím, že minulý rok pro něj proběhl celkem hladce. Ale když jste dobří, máte větší vytížení a hráči z ostatních týmů se na vás začnou trochu víc zaměřovat a všechno je těžší,“ popsal asistent kapitána Jordan Eberle. „Přes to se přenesl. Spousta kluků se ve svém druhém roce potýká s problémy, ale on ne. Samozřejmě každý vidí jen body a čísla, ale on dělá spoustu věcí, které zůstávají nepovšimnuty, ať už jde o vhazování a způsob, jakým se zlepšil, nebo jeho obrannou hru a podobně. Myslím, že pro něj je největší věcí, že pokud bude pokračovat v progresu a zlepšování, je pro něj nebe limitem.“

Beniers ví, že byl v minulé sezóně překvapením a obecně Seattle byl také ohromným překvapením. Přeci jen si Krakeni zajistili play off a v prvním kole vyklepli obhájce Stanley Cupu. Rodák z Hinghamu moc dobře ví, co může znamenat několik zápasů v řadě, kdy se bude bodovat. Na cestě směrem k play off to může nejnovější organizaci v NHL rozhodně pomoci.

„Kdykoli se vám něco takového povede, snažíte se to využít jako impuls a přenést si to do další hry. Moc dobře jsem to viděl loni, prostě stačí jeden, dva, dva zápasy v řadě, kdy se vám daří, a to vás může nakopnout a můžete mít dalších pět nebo deset. Je to všechno o dynamice a sebedůvěře,“ popsal jednadvacetiletý útočník, který letos sice nesbírá bod za bodem, ale vyniká svou výbornou defenzivní hrou. Ještě aby ne, když je jeho idolem šestinásobný vítěz Frank J. Selke Trophy.

„Když jsem vyrůstal, vždycky jsem Bergerona sledoval,“ sdělil Beniers. „Miloval jsem ho. Celá naše rodina ho ráda sledovala. Když hrajete jako on, hrajete správným způsobem. To bylo vždy takové mé poselství.“

