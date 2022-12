Bere osm mega, přitom jen ubližuje! Na Troubu letí další vlna nenávisti

V New Yorku to začíná pořádně hořet. Tým nefunguje, do MSG se pravidelně jezdí pro body a spekuluje se, že trenér definitivně ztratil kabinu. Vše bylo perfektně vidět v zápase proti Chicagu. Vybouchli nejen Rangers, ale hlavně jejich kapitán Jacob Trouba.

Ten zažívá těžkou sezonu. Téměř neboduje, obrana pod jeho velením hoří a nikomu se nedaří. Důkazem budiž například fakt, že obranný pár Trouba – Miller byl při druhém nejvyšším počtu obdržených branek z celé ligy.

Do svého kádru nyní šijí fanoušci Blueshirts nejvíce za dlouhou dobu. Není se čemu divit, avšak jednoznačně největším terčem je právě Trouba. Nic na tom nemění ani fakt, že hraje skrz zranění. O tom však trenér Gallant nechce ani slyšet.

„Něco není fyzicky v pořádku. Jasně, že ho to omezuje. Když jste zranění, některé věci jdou hůř,“ řekl. A když byl dotázán na to, jestli neuvažuje o odpočinku pro svého kapitána, odpověděl: „Ne. Volno má místo některých tréninků. On sám by na to nepřistoupil, to mi věřte.“

Zamotaný kruh se začíná dostávat do pořádné frustrace. Rangers prohráli pět z posledních šesti zápasů, doma vyhráli jen čtyřikrát ze čtrnácti pokusů. Naposledy dostali pětku od Chicaga, což už Trouba neunesl.

Blížil se konec prostředního dějství, Andreas Athanasiou nabíral rychlost, když narazil do stromu, který mu Trouba vystavil. Do Trouby se pak pustil kapitán Toews, další bitka vznikla hned vedle. Když pak Trouba odjížděl do šaten, vztekl mrsknul helmou směrem ke své lavičce. Spoluhráče se snažil nabudit, zbavit je mdlé nálady.

Blackhawks si to po zápase nenechali líbit, což se zase nezdálo některým fanouškům napříč celou ligou. Troubův hit byl totiž čistý, a to i podle rozhodčích, kteří ho trestali až za následné potyčky.

„Je známý tím, že míří na hlavu. Nešlo mu o puk, snaží se zranit ostatní. To je prostě jeho hra, tak to dělá,“ krčil rameny Athanasiou. „Dostává osm milionů ročně, nedal ani gól, tak dělá jiné věci. Když nepomáhá svému týmu, tak se snaží uškodit soupeři.“

A jeho spoluhráč Max Domi stroze dodal: „K tomu klukovi nemám co říct."

