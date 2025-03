Berube bije na poplach: Chceme vyhrávat, ale musíme se naučit bojovat!

Toronto potřebovalo zápas, kterým by vyslalo jasný signál, že se s ním musí před play-off počítat. Místo toho ale znovu selhalo. Po období plném spekulací a nejistoty kolem přestupové uzávěrky se Leafs topí v mizérii – prohráli pět ze šesti posledních duelů, včetně neúspěšného testu proti obhájcům Stanley Cupu. Pokud měla být bitva proti Ottawě šancí na vykročení správným směrem, realita byla opačná.

Toronto se proti rozjetým Senators prezentovalo stejnou kombinací chyb jako v předešlých zápasech – ospalý start, nevýrazná ofenziva, špatná disciplína a special týmy, které hrají spíš proti nim než za ně. Přitom začátek nebyl zlý. William Nylander se individuální akcí postaral o první gól zápasu, ale než stihli oznámit jeho trefu v hale, Ottawa už srovnala krok zásluhou Jakea Sandersona.

Toronto dostalo i nečekanou pomoc – brankář Senators Linus Ullmark se v druhé třetině nepochopitelně zamotal s pukem, ten skončil na hokejce Austona Matthewse a Maple Leafs opět vedli. Jenže stejně jako předtím, i tentokrát to vydrželo jen pár minut a Ottawa znovu dorovnala.

Zbytečné fauly, nevyužité přesilovky a nedostatek energie – to vše dovedlo Leafs k další porážce 2:4. Statistiky mohou naznačovat vyrovnaný zápas, ale realita byla jiná. Toronto sice mělo více času v útočném pásmu a vytvořilo si solidní počet šancí, ale rozhodující faktory hovořily jasně – Senators vyhráli drtivou většinu osobních soubojů a byli ve všech klíčových situacích agresivnější.

„Jsem znepokojený, to je jasné,“ přiznal po utkání trenér Craig Berube. „Hokej je o fázích, kdy to nejde, ale jako trenér musíte hráče nutit k zodpovědnosti. Oni sami se musí rozhodnout, jak moc chtějí vyhrávat. A dneska jsme na začátku nehráli náš hokej, nebyli jsme dostatečně agresivní.“

O náladě v kabině Leafs svědčí i slova Austona Matthewse. „Musíme si konečně uvědomit, že všechny zápasy teď budou jako v play-off. Hrajeme proti týmům, které bojují o život, a my musíme mít stejnou mentalitu,“ burcoval střelec Toronta.

Jenže Maple Leafs teď spíš vypadají jako tým, který má pár skvělých individualit, ale neumí to přetavit v konzistentní výkony proti silným soupeřům. Proti Ottawě se do zápasu dostali příliš pozdě. Proti Vegas, Coloradu, Floridě a znovu Senators také nestačili. A to není dobrý signál pro mužstvo, které má ambice bojovat o Stanley Cup.

Berube si je toho vědom a ví, že hráče čeká tvrdá zkouška. „Chceme vyhrávat, o tom žádná. Ale nesmíme fňukat, že na nás soupeři hrají tvrdě. Takhle to v play-off chodí. Každý nás bude chtít tvrdě bránit. My se s tím musíme naučit žít a začít to soupeřům vracet,“ uzavřel kouč

Užij si zábavu a radost ze hry u Fortuny

Share on Google+