Bettman a Gretzky jsou nachystaní. Kolik dostane Ovečkin času na oslavy?

Už je to blízko. S železnou pravidelností stříhá Alexandr Ovečkin poslední centimetry k dlouho očekávanému cíli. Když jsme na tomto serveru před lety psali, že Rus může jednou být nejlepším střelcem všech dob, spousta lidí se té myšlence smála. V létě 2021 měl Ovečkin 730 zásahů a na rekord si vzal pět let. O tolik prodloužil smlouvu. Nakonec mu můžou stačit čtyři roky.

Po středě už je na kótě 892. Na vyrovnání dva zásahy, na překonání tři.

Začínají se chystat oslavy. Wayne Gretzky už dávno vyslovil touhu cestovat s Capitals, až se bude překonání jeho zápisu blížit. Přidat se chce také Gary Bettman.

„Alexovi to opravdu šlo, ale pak se zranil,“ připomněl ligový komisař, že rekord mohl být dávno překonán. „Musím ho začít sledovat a The Great One to bude dělat taky. Nemůžete riskovat. Když se dostane blízko, bude tak soustředěný, že to může udělat vícególovým zápasem.“

Rekordem žije celé hokejové prostředí. S gólem 895 bude zápas určitě přerušen, ale na jak dlouho? Chris Johnston nastínil svou představu před týdnem v hokejovém podcastu. „Bude tam rozhodně ceremoniál v reálném čase. Měl by být. Je to mimořádný okamžik. Omezí to tak na sedm minut. Ovlivní to zápas. Washington už má v podstatě své jisté, takže jim o tolik nejde. Takové se vedou diskuse. Takové jsou chystané scénáře,“ naznačil Johnston.

Gary Bettman neupřesnil, od kdy chce Capitals následovat. Hovořil o čtyřech nebo pěti gólech do rekordu. Od tří branek, které aktuálně schází, už s ním na beton počítejte.

„Těch funkcionářů tam bude víc. Vypadá to na patnáct lidí, kteří pracují pro ligu. Budou cestovat na každý zápas, až se to přiblíží. Wayne Gretzky tam od čtyř gólů bude taky,“ řekl Johnston.

S vyrovnáním rekordu zřejmě ještě žádný ceremoniál nebude. Spoluhráčům bude nejspíš dovoleno vstoupit na led pogratulovat. To hlavní by mělo přijít s gólem číslo 895.

Ovečkin (892) se potřebuje trefit třikrát. Washingtonu zbývá sehrát sedm utkání.

