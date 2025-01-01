Bez Kreidera, s novou rolí. Zibanejada čeká sezona, ve které se chce vykoupit

22. srpna 11:00David Zlomek
V New Yorku se začíná psát nová kapitola. Rangers vstupují do sezony bez svého dlouholetého srdcaře Chrise Kreidera a s novým koučem Mikem Sullivanem, který dostal za úkol poskládat tým tak, aby se znovu stal opravdovým kandidátem na Stanley Cup. Největší otázka? Role švédského útočníka Miky Zibanejada.
Sullivan už má první plán – posunout hvězdu Rangers na pravé křídlo vedle J.T. Millera. Oba spolu o věci mluvili přímo ve Švédsku a podle trenéra padla shoda. „Jedna z věcí, kterou mi řekl, byla, že i když stál na vhazování na křídle, brali to s Millerem tak, že si mohou role na ledě číst a přebírat je,“ vysvětlil kouč.
Sullivan přitom připomněl, že oba patří k nadprůměrným hráčům na vhazování a dokáží zvládnout i špinavou práci v obranném pásmu. Loni měl Zibanejad úspěšnost 52 %, Miller dokonce 57,6 %. Oba umí hrát i v oslabení a pravidelně patří k těm, kdo hrozí gólem i v početní nevýhodě. „To jsou tři opravdu kvalitní centři,“ dodal Sullivan s tím, že do úvahy připadá i varianta, kdy by si Miller i Zibanejad udrželi vlastní lajny vedle Vincenta Trochecka. „Ale podle rozhovorů, které jsem s Mikou vedl, bych si dokázal představit, že to s J.T. budeme dál zkoušet.“
Samotný Zibanejad má za sebou složitější sezonu. Odehrál sice všech 82 zápasů, ale jeho produkce byla slabší, 62 bodů je nejhorší bilance od zkráceného ročníku 2020/21. K tomu přidal -22 v hodnocení účasti na ledě a jeho průměrný čas na ledě (18:46) byl nejnižší za posledních sedm let. Přesto si udržel sérii pěti sezon v řadě s alespoň 20 góly.
Rangers se přitom stále spoléhají na to, že třiatřicetiletý forvard může znovu najít formu, kterou měl před dvěma lety, kdy zaznamenal 39 branek a 91 bodů. V historických tabulkách už patří mezi klubové legendy – je osmý v počtu gólů (250) i bodů (589) nebo sedm hattricků (dělené druhé místo).
Nový kouč Sullivan stojí před nelehkým úkolem. Přiznává, že u hvězdných hráčů nejde čekat, že budou v základní části neustále rozdávat hity a rvát se v rozích. Ale chce, aby přidali drobnou dávku fyzické hry, aby byli soupeřům nepříjemnější a lépe připraveni na play-off. „Není to o tom někoho zničit, ale o tom dokončit souboj, jít tělo na tělo, zůstat u puku,“ vysvětluje trenér.
Rangers mezitím řeší, jak zaplnit díru po Kreiderovi. Zibanejadův přesun na křídlo by mohl přinést novou dynamiku, ale zároveň by tým přišel o jednoho elitního centra. Pokud by si ovšem tři zmínění – Zibanejad, Miller a Trocheck – rozdělili útoky, New York by mohl mít poprvé po letech opravdu solidní střed hřiště.
