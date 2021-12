Bez Krejčího jen průměr. Pořád ale máme dobrý tým, uvědomuje si bostonský kouč

Hokejisté Bostonu se v uplynulých sezonách byli zvyklí pohybovat mezi užší špičkou soutěže, letos se jim ale zatím nevede podle představ. Ve Východní konferenci jsou Medvědi momentálně až na devátém místě s tříbodovou ztrátou na osmý Detroit. Je třeba však zdůraznit, že Boston má spolu s Islanders na svém kontě jen šestadvacet odehraných duelů.

I tak ale celek z TD Garden přesvědčivý není. Před pauzou se dlouho nemohl dostat na vítěznou vlnu. Jen jedinkrát v sezoně se mu zatím podařilo vyhrát tři utkání v řadě. „Potřebujeme udělat nějakou delší sérii výher, abychom v tabulce zase o stupínek stoupli,“ má jasno obránce Charlie McAvoy.

„Přestávka je pro nás dobrá. Dává nám šanci si od hokeje trošku odpočinout a zároveň si více utřídit myšlenky. Sezona je dost dlouhá na to, abychom se vrátili na pozice zaručující play-off,“ doplňuje elitní zadák týmu.

Možná sám McAvoy od sebe očekával podařenější vstup do ročníku směrem do ofenzívy. Pro svůj tým je klíčový, zatím však posbíral „jen“ 15 bodů za 4 branky a 11 asistencí. Medvědům navíc bude až do konce sezony chybět jeho parťák Jakub Zbořil, jenž musí zamířit na operaci přetrženého předního zkříženého vazu v koleni.

Po nedávných výhrách s Edmontonem a Calgary to vypadalo, že se Boston dostane do laufu, avšak minulé dvě utkání musí kouče Cassidyho budit ze spaní ještě teď. Po prohře 1:4 doma s Vegas přišla ztráta v poměru 1:3 na ledě Islanders. „Musíme se zvednout především v zakončení. Zároveň je třeba se daleko více dostávat do vyloženějších pozic ke vstřelení branky. Myslím si ale, že jsme na tom začali pracovat. Možná to nebylo vidět v posledních dvou duelech, v těch předešlých ale ano,“ říká šestapadesátiletý trenér.

„Pořád máme dobrý tým. Bohužel nejsme tak vysoko jako třeba Tampa. Před námi je ale stále ještě hromada zápasů, ve kterých je třeba zabrat herně i výsledkově. Byli jsme zvyklí, že se pohybujeme v popředí tabulky. Chceme tam být znovu, ale čeká nás ještě hodně práce,“ připouští.

Už byla řeč o tom, že Boston má oproti svým soupeřům odehráno méně utkání. S průměrem 2,69 tref na zápas se ale nachází až na třiadvacáté pozici v této statistice.

Střelecky se příliš nevede Davidu Pastrňákovi, jenž zatím zapsal 8 tref, ke kterým přidal 13 asistencí. Je třetím nejproduktivnějším hráčem mužstva, hned po Bradu Marchandovi a Patrici Bergeronovi. „V zakončení jsem měl smůlu, ale je pravdou, že šancí mám pořád poměrně dost. Snažím se na to dívat pozitivně. Neustále věřím, že se to bude zlepšovat. Je lepším v těch šancích být a nepoměnit je, než je vůbec nemít. Ono to snad časem přijde,“ věří havířovský rodák.

Medvědi stále nenašli plnohodnotnou náhradu za Davida Krejčího, který se před sezonou rozhodl k návratu do Olomouce. Pozici ve druhém útoku převzal Charlie Coyle. Stále se však ostatní formace bodově nepřidávají tak, jak by si v Bostonu přáli. Ani Taylor Hall rozhodně nezáří. V šestadvaceti duelech nastřílel jen 5 branek, k nimž přidal 9 nahrávek.

Další utkání by Bruins měli odehrát 28. prosince doma s Pittsburghem. Před koncem kalendářního roku se ještě střetnou s Ottawou.

Sledujte všechny zápasy NHL živě pouze na TV Tipsport!

Share on Google+