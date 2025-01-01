NHL.cz na Facebooku

Bez Stanley Cupu je to neúspěch! Hellebuyck i přes historickou sezonu cítí hořkost

13. září 10:00

David Zlomek

Connor Hellebuyck má za sebou sezonu snů i noční můru zároveň. Brankář Winnipegu Jets si vychytal Hart Trophy pro nejužitečnějšího hráče NHL a třetí Vezinovu trofej, když v základní části dosáhl neskutečné bilance 47-12-3, úspěšnosti zákroků 92,5 % a průměru 2,00. Winnipeg poprvé v historii ovládl základní část a získal Presidents’ Trophy. Jenže...

Jenže pak přišlo play-off a tam už to taková pohádka nebyla. Jets sice po sedmizápasové bitvě vyřadili St. Louis, ale ve druhém kole padli s Dallasem. Hellebuyck inkasoval 39 gólů ve 13 duelech, v sérii s Blues schytal mezi zápasy 3–6 devatenáct branek a skončil s bídnou úspěšností 86,6 %.

„Pokud nevyhrajete Stanley Cup, je to neúspěch,“ řekl 32letý gólman na NHL/NHLPA Media Tour v Las Vegas. „Všechno jsme měli – konzistenci, sebevědomí. Ale v play-off to nešlo ideálně, řešil jsem pár věcí. Bojujete s tím, poučíte se.“

Hellebuyck dokonce přiznal, že se před play-off pustil do technických změn svého stylu a zpětně toho lituje. „Nebyl jsem to já,“ řekl otevřeně. „Vrátil jsem se k tomu, co mě dělá tím, kým jsem.“

Navzdory třetímu play-off v řadě s podprůměrnými čísly si Hellebuyck našel i pozitiva: „Když odečtete pár těch špatných zápasů, cítil jsem, že jsem chytal dobře. Ty velké prohry ale všechno zkreslí.“

Teď jde ale dál a s ním i Winnipeg, který se připravuje na druhou sezonu pod trenérem Scottem Arnielem. Do týmu navíc dorazila velká posila. Jonathan Toews, trojnásobný šampion, který se vrací po dvouleté pauze kvůli zdravotním problémům. „Jsem nadšený, že je tu s námi. Má veteránský přístup, může nám hodně pomoct,“ těší se Hellebuyck.

Winnipeg cítí, že nedokončená práce je příliš velká, aby ji ignorovali. „Vždycky hledáte, co vás posune na další úroveň,“ říká Hellebuyck. „A přesně tam teď jsme.“

