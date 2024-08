Bez výmluv! Proč by se měl Utah ve svém prvním roce dostat do play off?

Utah sice vstupuje do své první sezony, ale díky velkému množství talentů ve stávajícím kádru a několika solidním letním tahům se Utah může dočkat hokeje v play off už v této sezoně. Na zoubek tématu se podíval portál The Hockey News.

Pro ty, kteří pozorně sledují NHL, je tu jedna dějová linie, která vyčnívá více než téměř jakákoli jiná. Jedná se o očekávání, která budou stát před Utahem.

Zmíněný portál dokonce tvrdí, že cokoli menšího než dobré výkony v Centrální divizi by bylo obrovským zklamáním pro klub, který se snaží udělat dobrý první dojem.

Nejen jádro mladých talentů Utahu je důvodem těchto zvýšených očekávání, ale skupina mladíků organizaci rozhodně těší více než cokoliv jiného. S Claytonem Kellerem (26 let), Matiasem Maccellim (23), Loganem Cooleym (20), Seanem Durzim (25), Dylanem Guentherem (21), Barrettem Haytonem (24) a Joshem Doanem (22) v kádru má Utah přibližně třetinu hráčů, kteří míří do nejlepších let.

Vnitřní vývoj bude pro naděje Utahu na play-off klíčový, ale i kdyby jeden nebo dva z výše zmíněných mladíků udělali krok stranou nebo zpět, stále je pravděpodobné, že se čtyři nebo pět z nich vyvine v rozdílové hráče.

GM Utahu Bill Armstrong měl v létě k dispozici spoustu prostoru pod platovým stropem a využil ho moudře, když získal bývalého útočníka Floridy Kevina Stenlunda, aby posílil čtvrtou lajnu. Zdaleka největší zlepšení však přišlo v obraně, kde nyní působí bývalá hvězda Tampy Bay Michail Sergačov, bývalý Ďábel z New Jersey John Marino a Ian Cole. Díky těmto přírůstkům v obraně má nyní Utah tři dobré dvojice, o které se může trenér Andre Tourigny opřít.

V brance má Utah dva zkušené borce Connora Ingrama a Karla Vejmelku, kteří mohou zajistit nadprůměrné brankářské výkony za společný plat 4,675 milionu dolarů, což je podstatně méně, než kolik mnoho týmů hrajících play-off dává jen jednomu ze svých gólmanů. Armstrong není dlouhodobě zavázán ani jednomu z brankářů, což by mělo Utahu zajistit vysoce konkurenční situaci mezi tyčemi.

Po letních přesunech má Utah stále k dispozici 9,92 milionu dolarů, což je víc než dost na to, aby během sezóny získal nějakého výkonného veterána. Naštěstí pro fanoušky Utahu Armstrong a organizace přestali být odkladištěm nechtěných smluv. A tato změna filozofie by se měla vyplatit v podobě posílení kvality hry.

Při pohledu na Centrální divizi se objevují tři odlišné skupiny. V první jsou týmy, o kterých se domníváme, že se do play-off určitě dostanou – Dallas, Colorado a Nashville; ve druhé jsou týmy, které sice nemají jistotu, že budou hrát o Stanley Cup, ale budou konkurenceschopné – Minnesota, St. Louis a Winnipeg; a třetí skupinou je tým, který se, pokud se nestane zázrak, do play-off pravděpodobně nedostane - Chicago Blackhawks.

Kdy jindy než teď?

