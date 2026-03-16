Bezprecedentní podívaná: kvartet českých jedniček! Jaké jsou vyhlídky Dostála a dalších

19. dubna 16:00Tomáš Zatloukal
Tohle NHL ještě nezažila... Aby rovná čtvrtina klubů NHL šla do play-off s českým gólmanem mezi třemi tyčemi? Roli brankářů číslo 1 mají plnit Lukáš Dostál, Jakub Dobeš a Karel Vejmelka, Dan Vladař už svůj job odstartoval a to parádně - svou premiérovou výhrou ve vyřazovacích bojích, ještě k tomu v tolik prestižní bitvě o Pensylvánii. Žádná země nemá letos víc klíčových maskovaných mužů mezi postupovou šestnáctkou než právě desetimilionové srdce Evropy.
Silně zastoupená, je, jako obvykle Kanada.
Chytat by měli Scott Wedgewood, Stuart Skinner (už se stalo), Connor Ingram a Carter Hart. Je to mimochodem vskutku pozoruhodná skvadra - pracovitý vítěz Jenningsovy trofeje, kritizovaný a vytrejdovaný účastník posledních dvou finále, opět znovuzrozený bojovník s vlastní duší a tuze talentovaný navrátilec po sexuálním skandálu.
Zato Darcyho Kuempera, olympionika z Milána, nejspíš vytlačí na střídačku LA Kings Anton Forsberg.
A tak se dostáváme k další (nejen) brankářské velmoci - Švédové se mohou pyšnit ještě Linusem Ulmarkem či Jesperem Wallstedtem, který je u minnesotských Wild navíc prakticky na stejné startovní čáře jako zkušenější, ovšem napoprvé nevyužitý Filip Gustavsson.
A pak jsou tu Češi.
Do hry by měl jistojistě zasáhnout kvartet našich gólmanů, což bude v historii NHL vůbec poprvé. A pokud Vejmelka přepustí v některém z mačů místo v kleci utažských Mamutů Vítku Vaněčkovi, může být už tak unikátní zápis ještě impozantnější. A to je ještě zraněný Petr Mrázek.
Skoro to připomíná tenisové grandslamy z nedávné doby a úchvatné množství Češek v prvních rundách. Otázkou je, o jak dokonalou paralelu půjde. Barbora Krejčíková získala v roce 2024 Wimbledon, Karolína Muchová v témže roce doletěla do semifinále US Open.
Je tu někdo, kdo by mohl jít také daleko?
Obecně se příliš nevěří anaheimským Kačerům. Dostál sice mnohdy umně maskuje největší týmovou bolístku, tedy mizerné bránění, ale teď navíc budou ty rány z nejnebezpečnějších pozic a situací přílétat od supermanů Connora McDavida a Leona Draisatla.
Role favoritů nenáleží ani Utahu, proti Coloradu, držiteli Presidents' Trophy, čeká (nejen) na Vejmelku mamutí práce. Cale Makar, Nathan MacKinnon Martin Nečas a další esa Avs umí na ledě opravdu dominovat, očekává se až krutý kolotoč.
Velmi otevřená má být naopak série mezi pittsburskými Pens a Letci z Philadelphie a ukázal to hned první mač. Zvítězili hosté, když rivalovi vnutili svou hru. Vladař kryl 15 střel.
A pak je tu Jakub Dobeš, který odrazil konkurenci zkušeného, leč tápajícího Sama Montembeaulta i rodící se hvězdy Jacoba Fowlera. V nejdůležitějších chvílích spoléhal a spoléhá Montreal právě na něj, syna bývalého extraligového "kasaře" Zdeňka.
Dobeše prověří Tampa Bay, přičemž leckterý z expertů na NHL vidí v Bolts pravděpodobné finalisty. Nejen konference, ale i play-off jako takového. Canadiens na druhou stranu nejsou žádná ořezávátka, v základní části nastřádali stejně bodů jako jejich protivník.
Mají ve svém středu stobodového kapitána Nicka Suzukiho, padesátigólového střelce Colea Caufielda či famózního zadáka Lanea Hutsona. A velké zápasy miluje rozjetý Slovák Juraj Slavkovský.
Všechny kluby s Čechy ve "svatyních" každopádně budou potřebovat zcela zásadní příspěvek právě od nich. A ne že by nebylo na co navazovat, stačí si vybavit, jakou zdí uměl v bitvách o Stanley Cup být třeba Dominik Hašek, Tomáš Vokoun či Michal Neuvirth.
Na poháru má vyryté jméno kromě Haška také Roman Turek, Pavel Francouz a Vaněček. Najde se další vítěz "grandslamu" už letos?