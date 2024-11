Bída Nashvillu? Dle GM Trotze reálně hrozí rozbití kádru

Velké letní utrácení Nashvillu nezaručilo zrovna nejlepší start do ročníku a Barry Trotz, generální manažer klubu, už zvažuje změny. Šéf Predators vystoupil v pořadu 102.5 The Game a prohlásil, že pokud se situace v týmu brzy nezmění, může přijít na řadu přestavba.

„Snažím se teď udělat nějaké věci,“ řekl Trotz. „Budeme trochu omezeni kvůli některým smlouvám, které máme. Pokud se nám to nepodaří, pak začnu náš plán přestavby.“

Trotz nastoupil do vedení týmu před minulou sezonou a nahradil bývalého GM Davida Poileho. Poté, co ve svém prvním roce u kormidla dovedl tým do play-off, udělali Predators několik velkých podpisů na trhu: podepsali Stevena Stamkose (čtyři roky, 32 milionů dolarů), Jonathana Marchessaulta (pět let, 27,5 milionu dolarů) a Bradyho Skjeie (sedm let, 49 milionů dolarů).

Vstup do sezony ale absolutně nevyšel dle představ, na začátku prohráli pětkrát v řadě a celková bilance stačí jen na poslední místo v konferenci.

„To, co jsme dělali v létě, byl spíše fantasy hokej, a to do té doby, dokud se z nás nestane dobrý tým,“ řekl Trotz a vysvětlil, že přestavba bude vycházet spíše z interních posil než z výměn. „Pokud se z nás nestane dobrý tým, pak uvidíme mnohem více našich mladíků, kteří začínají svou kariéru.“

Dosud se velké posily týmu potýkaly s velkými problémy. V prvních 13 zápasech ročníku má Stamkos na kontě tři góly a tři asistence, Marchessault dva góly a pět asistencí a Skjei dva góly a čtyři asistence.

„Letos jsme přivedli zkušené hráče, aby byli hrozbou, a pak doufejme, že v příštích letech přijdou naši mladí kluci a převezmou větší role,“ řekl Trotz o cílech týmu, se kterými do ročníku vstupoval. „Pokud se dostaneme do pozice, kdy budeme daleko od play-off a nepůjde to dohromady, tak proces spustím dřív a uvidíte nějaké mladé.“

Za současného stavu mají Predators třetí nejvyšší věkový průměr na soupisce, a to 30,4 let.

