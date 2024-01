Bída zažehnána? Rangers přetlačili Capitals, teď musí dát dohromady obranu

V neděli to pro New York Rangers proti Washingtonu Capitals nebyl zápas, který museli nutně vyhrát. Ale vlastně trochu ano. Čtyři prohry v řadě, navíc pokaždé po nedobrém výkonu. Něco nebylo dobře. Nepěknou šňůru však Artěmij Panarin a spol. protrhli a chtějí na tom stavět.

"Vypadá to, že týmy v naší divizi vyhrávají pořád," řekl trenér Peter Laviolette. "Týmy vyhrávají, a tak musíte držet krok. Sezona je dlouhá, jsou období nahoru-dolů. Musíte se s tím poprat, pokaždé bude mít někdo s něčím problém."

Rangers šli do zápasu se čtyřmi prohrami v řadě a pět ze šesti a jen sotva drželi první místo v Metropolitní divizi. Sedmibodový náskok, který měli na Nový rok, se před nedělním utkáním zkrátil na jeden.

Jejich největším problémem od překlopení kalendáře do roku 2024 jsou útoky soupeře z protiútoků.

V prosinci se tento problém objevoval, ale Rangers se s ním vypořádávali, jejich brankáři Igor Šesterkin a Jonathan Quick se činili, spolu s jednou z nejlepších přesilovek v NHL, která se ve správný čas vždy ukázala.

Pak ale přišla prohra 1:6 s Carolinou, která vše otočila. Výhra nad Chicagem moc neznamenala, nicméně další prohry už ano. Tři prohry za sebou a dohromady čtrnáct inkasovaných branek.

"Když už jsme soupeřili darovali šance, byly to velké šance, brejky, přečíslení 2 na 1, a to je pro brankáře těžké," řekl obránce Ryan Lindgren. "Nezdá se, že bychom soupeře nechávali hodně střílet, ale když se dostávali do šancí, tak to byly velké šance."

To se v neděli zlepšilo a přineslo to ovoce v podobě výhry 2:1. Odražení k lepším zítřkům, nebo jen vlaštovka? To ukáží další zápasy, které budou velmi těžké.

V úterý hrají Rangers doma proti rozjetému Seattlu. Kraken vyhrál devět zápasů v řadě a chce další. Rangers pak odjíždějí na trip po západním pobřeží, který začíná ve čtvrtek na ledě Vegas Golden Knights a pokračuje v sobotu proti Los Angeles Kings, kdy v Kalifornii odehrají první ze tří zápasů ve čtyřech dnech.

"Myslím si, že v šatně panuje mezi hráči víra, že mohou vyhrávat," dodal Laviolette. "Jen se musíme ujistit, že máme správnou mysl, energii a děláme správné věci. Určitě máme tým, který to dokáže."

