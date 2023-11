Bídný start, pak zlepšení. Jdeme správným směrem, myslí si Ovečkin

Není to nic přesvědčivého. Žádný válec. I přes to se ale Washington dostává do provozní teploty. Čtyři výhry z posledních pěti zápasů, to je něco, co musí partu (stále ještě nového) trenéra Spencera Carberyho pořádně povzbudit.

"Jdeme správným směrem," myslí si Alex Ovečkin. "Pokaždé, když přijde změna v trenérském štábu a přijdou noví hráči, je potřeba víc než jen pět zápasů a příprava. Samozřejmě je to jiné tempo, jiná atmosféra, ale začínáme se blížíme tomu, jací chceme být."

Největší pozornost se upírala na Ovečkina a ofenzivním nedostatkům Capitals. Washington je s průměrem 1,9 gólu na zápas na 31. místě v NHL a v prvních deseti zápasech vstřelil více než dvě branky jen dvakrát.

Pomalý rozjezd má i Ovečkin, poprvé se gólově prosadil až ke konci října. V sobotním utkání proti Columbus vystřelil třikrát na branku, jednou trefil tyč a jednou břevno a počtvrté v řadě zůstal bez gólu.

"Šance mám, ale někdy se prostě musíte zamyslet a přemýšlet, co byste měli udělat jinak," řekl Ovečkin. "Ale řekl bych, že mám období, kdy mi to prostě tolik nejde a štěstí mi tolik nepřeje."

"Myslím, že děláme spoustu dobrých věcí," dodal Tom Wilson. "Z naší hry mám dobrý pocit, musíme pokračovat v budování nové identity. Do tohoto ročníku přišlo hodně nového.“

MacLellan věří, že útok začne produkovat více, až se hráči lépe sžijí s Carberyho systémem, který klade důraz hlavně na držení puku.

"Vyvíjíme se," řekl MacLellan. "Styl hry se změnil. Myslím, že jsme zažili několik vzestupů a pádů. V poslední době se objevují pozitivní trendy. Vidíte některé hráče, jejich hra se zvedá. Stáváme se důslednějšími v obraně i v útoku. Jsem optimistický, že v tom budeme pokračovat i nadále."

