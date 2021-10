Bídný start? Změny neplánuji, říká šéf Montrealu

Ze snu do bídné reality. Asi tak by se dalo charakterizovat počínání Montrealu. Ještě na jaře bojoval tradiční tým ve finále Stanley Cupu. Přetočme list na start letošní sezony a skutečnost je zcela jiná. Čtyři zápasy, čtyři prohry. Zdá se, že nefunguje vůbec nic. I přes to ale generální manažer Montrealu Marc Bergevin neplánuje změny.

Sezona se vlastně Canadiens začala hroutit ještě před tím, než vůbec začala. Dlouhodobě se zranil kapitán týmu Shea Weber, psychické problémy vyřadily také hrdinu Careyho Price. Až takovou bídu však nečekal nikdo.

Prohry s Maple Leafs, Sabres, Rangers i Sharks, navíc naprostá nemohoucnost v ofenzivě. Habs se nepodařilo vstřelit více než jednu branku v utkání, v posledním zápase byli vynulováni kompletně.

Marc Bergevin, generální manažer a šéf Montrealu, však nepanikaří a nehodlá dělat unáhlené závěry.

„Necítím k tomu potřebu,“ pokrčil rameny. „Nemá to co dělat s platovým stropem. Jednoduše nechci sahat do našeho týmu. Líbí se mi, máme tam šikovné hokejisty. Jenom nehrají tak, jak umí. Nehodlám měnit jenom proto, abych na oko udělal výměnu a něco se snažil měnit.“

Kromě dvou zmíněných nově chybí i Joel Edmundson, který poprosil o volno kvůli rodinným důvodům. Jeho tatínek totiž bojuje s rakovinou, a tak se zkušený obránce rozhodl strávit čas s rodinou.

„Je to samozřejmost. Obejmul jsem ho, rodina je na prvním místě,“ dodal Bergevin.

Zkušený činovník je poměrně často na novinových titulcích. Jednou je kanadskými deníky chválen, podruhé pranýřován. Ať je to tak, či onak, faktem zůstává, že Bergevin stojí u kormidla Canadiens už od roku 2012.

Největší úspěch zapsal pochopitelně letos na jaře, kdy i díky jeho krokům na obchodním poli zamířil Montreal až do samotného finále. Tampa Bay však byla nad jeho síly.

Logicky tak přichází řeč na to, jestli by měl Bergevin prodloužit kontrakt. Ten stávající mu po současné sezoně končí. Samotný Bergevin se několikrát nahlas vyjádřil, že by moc rád ve své roli pokračoval. Jednat o smlouvě však chce až po sezoně.

„Nechci teď o své smlouvě mluvit. Máme tu rozdělanou práci. Sám sebe budu řešit až po sezoně,“ uzavřel.

