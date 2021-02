Binnington hodil nepovedené play-off za hlavu a říká si o pořádný balík

Ještě dva roky zpátky to byl prakticky neznámý muž. Brankář, který je uklizený na farmě a čeká na šanci, která třeba ani nemusí nikdy přijít. Jenže ona přišla. Jordan Binnington dostal v průběhu sezony 2019/20 od St. Louis povolávací rozkaz do NHL, aby následně Blues zázračně dotáhl až ke Stanley Cupu. Od té doby je Binnington v St. Louis jasnou jedničkou a svými výkony si říká o první opravdu velkou smlouvu. Ta stávající mu končí letos v létě.

Aktuálně Binnington pobírá 4,4 milionů dolarů za rok a na konci sezony se může stát nechráněným volným hráčem, takže by si mohl vybírat z nabídek od všech klubů a St. Louis by o něj mohlo přijít zcela bez náhrady. To samozřejmě Blues nebudou chtít dopustit, předpokládá se, že své jedničce nabídnou dlouhodobý kontrakt.

Kolik peněz by v St. Louis mohli Binningtonovi nabídnout?

O tom samozřejmě můžeme jen spekulovat, naštěstí ale máme k dispozici srovnání s jinými poměrně čerstvě podepsanými brankáři podobné kategorie jako Binnington. Tak třeba takový Jacob Markström v minulé sezoně uzavřel šestiletou smlouvu s Calgary na 36 milionů dolarů, Robin Lehner se na pět let upsal Vegas a vydělá si 25 milionů.

O podobné peníze si bude moci říct také Binnington. Zaslouží si je?

Ve své průlomové sezoně 2018/19 měl Binnington fantastická čísla, skoro až neopakovatelná. Ve 32 zápasech v základní části zaznamenal 24 výher, úspěšnost zákroků měl nebeských 92,7 % a průměr obdržených gólů jen 1,89 na zápas. V play-off pak odehrál dalších 26 zápasů s průměrem 2,46 obdržených branek na utkání a na jeho konci zvedl jako hlavní tahoun týmu nad hlavu Stanley Cup.

Od následující sezony už byl Binnington od začátku jasnou jedničkou a znovu svůj tým dovedl do play-off, a to i přesto, že jeho čísla se mírně zhoršila. Průměr 2,56 obdržených branek na zápas a úspěšnost zákroků 91,2 % však byly stále nadstandardní, číslům z předchozího ročníku se snad ani vyrovnat nešlo.

Až play-off se Binningtonovi opravdu nepovedlo, když prohrál všech pět zápasů a průměrně inkasoval 4,72 branky na zápas. „V bublině hrál ale špatně celý tým, Jordan v tom zdaleka nebyl sám,” upozornil pro web The Athletic generální manažer Blues Doug Armstrong, že Binnignton svými špatnými výkony v play-off mezi spoluhráči rozhodně nevyčníval.

Neúspěch v posledním play-off ale hodil sedmadvacetiletý brankář rychle za hlavu. Start základní části aktuální sezony mu vyšel, z třinácti zápasů jen dvakrát prohrál v základní hrací době, má průměr 2,34 a úspěšnost 92 % a i díky němu jsou Blues v Západní divizi první. „Řekl bych, že je teď lepší, než byl před dvěma lety, a to v tom smyslu, že je zkušenější, dva roky zpátky pro něj bylo ještě všechno nové. Když mi trenér oznámí, že bude chytat on, vždycky jsem klidný a říkám si, že máme v daném utkání slušnou šanci zvítězit,” pochvaluje si Armstrong.

Osobní statistiky sice Binnington nemá tak skvělé, jako na začátku svého působení v Blues, to lze ale přičítat tomu, že dva roky nazpátek ho nikdo neznal, kdežto dnes už je všemi trenéry přečtený, jeho styl detailně prostudovaný od hlavy až k patě a útočníci soupeřů už na něj tak přeci jen nacházejí recept o něco snáz.

Pokud bychom šli statisticky o něco více do hloubky, což udělal renomovaný portál The Athletic, zjistili bychom, že od doby, kde se stal Binnington jedničkou Blues, patří ve všech hlavních golmanských statistikách mezi nejužší špičku. V počtu výher je čtvrtý, v procentuální úspěšnosti zákroků taktéž čtvrtý a v průměru inkasovaných branek dokonce druhý nejlepší, nachází se ve společnosti jmen jako jsou Connor Hellebuyck, Carey Price nebo Andrej Vasilevskij.

A to už je pořádně silný argument k tomu, že si Binnington zaslouží dlouhodobou a pořádně tučnou smlouvu.

Co na to všechno říká Binnington? „Cítím se dobře. Chci vyhrát každý zápas, vždy je na čem pracovat. Snažím se pořád zlepšovat a užívám si to,” hlásí věčný kliďas, který by mohl být první volbou v brance St. Louis ještě pěkných pár let.

