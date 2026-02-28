Bitka českého gólmana! Vyhrál a ještě byl hvězdou večera

28. února 11:13Martin Voltr
Pár bitek gólmanů jsme už letos v zámořských juniorských soutěžích viděli. Teď se ale do jedné takové poprvé pustil český brankář – sedmnáctiletý Filip Růžička.
Než se Filip Růžička loni vydal z Hradce Králové do Brandonu, označili byste ho za jednoho z největších kliďasů mezi brankáři v českých mládežnických soutěžích. V kombinaci s dvoumetrovou postavou mu to na ledě dodávalo značnou výhodu, díky níž loni zazářil v dorostu úspěšností přes 94 procent.
Tvář tichého kluka měl třeba i při rozhovorech s novináři. Ovšem teď v sedmnáctiletém mladíkovi bouchly saze!
Možná i díky vypětí, které prožil v zápase Brandonu proti Regině. Svůj tým podržel 35 zákroky a výrazně mu pomohl k vítězství 4:1. Jakmile se po závěrečné siréně strhla mela v rohu za jeho brankou, Růžička vyjel do středního pásma, kde si se svým oponentem Taylorem Tabashniukem domluvil bitku!
Hlavní rozhodčí byl tedy silně proti. Českého mladíka se vší silou snažil držet, ale jakmile ho oba gólmani takřka objali a za hlavou mu proletěla Růžičkova pěst, musel svou snahu vzdát.
Mladíci v betonech si vyměnili několik ostrých ran, Růžička se pak dostal do potíží, ale převahu ve fyzických parametrech nakonec využil k tomu, aby Tabashniuka složil k ledu.
Na výraz vzájemného respektu si pak oba podali ruce. Kanaďan hned zamířil do kabin, zatímco Růžička si s týmem ještě užil radost z vítězství. Navíc byl vyhlášen i první hvězdou utkání!
S úspěšností zákroků 90,8 procenta je momentálně třetím nejlepším gólmanem mezi nováčky ve WHL. 22 vychytaných výher ho v tomto srovnání řadí dokonce na první místo a na šesté mezi všemi brankáři.
Tonight’s 3 Stars pic.twitter.com/iwVnbpBX6m
— Brandon Wheat Kings (@bdnwheatkings) February 28, 2026
