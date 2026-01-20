NHL.cz na Facebooku

Bitky gólmanů, hokejový fenomén roku 2026. Přidali se i Čech a navrátilec z KHL

3. března 16:00

Tomáš Zatloukal

Od roku 2020 neviděla NHL šarvátku mezi maskovanými muži. Až do letošního ledna, kdy se do sebe pustili Sergej Bobrovskij a Alex Nedeljkovic. A jako by se na všech úrovních zámořského hokeje zrodil nový trend. Brankáři nechávají průchod svým emocím, aktivně se zapojují do hromadných mel. Vždyť je teprve 3. březen a rvačky mezi borci v betonech hlásí i juniorská WHL a farmářská AHL. A co nejvyšší úroveň? Ta viděla premiérově léta pěsti, běžně schované do lapaček a vyrážeček, také pod širým nebem.

Jako by Bobrovskij s Nedeljkovicem zažehli gólmanskou rebelii.

Nestojí stranou, případně neuklidňují situaci tím, že přidržují a pacifikují některého z hráčů. Místo toho se stávají středem pozornosti. Pouští se do duelů, které jsou skutečně raritní podívanou.

Vždyť NHL čekala na bitku brankářů šest sezon, od 1. února 2020, kdy se v rámci Battle of Ontario mezi Calgary a Edmontonem do sebe pustili Cam Talbot a Mike Smith.

A spoluhráči aktivní zapojení těch, jejichž popisem práce je zastavovat puky, kvitují.

Když nestačil Bobrovskij na Nedeljkovice, Matthew Tkachuk na adresu sedmatřicetiletého Rusa povídal: "Znamená pro nás ohromně moc, ukázal, že umí vystoupit z komfortní zóny. Dodal nám jiskru, nastartoval nás."

Nemohl prý uvěřit svým očím, když viděl, že se Bobrovskij, jinak pohublý kliďas, pere.

Jen o pár týdnů později se k němu přidal i krajan ve službách druhého z floridských klubů - Andrej Vasilevskij. Pod otevřeným nebem se strhla historicky první rvačka maskovaných mužů mezi ním a Jeremym Swaymanem.

Vasilevského parťáci se shodovali, že tento moment nastartoval obrat ve skóre (z 2:5 na konečných 6:5 pp).

A mnozí zpozorněli: je tohle nová realita NHL, boxující "kasaři"? Třeba Čech Lukáš Dostál před olympiádou raději na anaheimském tréninku s Cutterem Gauthierem nacvičoval základní chyty a údery.

Co kdyby se to mohlo hodit...

A že kuráž se pobít ze strážců oranžově natřených klecí nevyprchala ani během sportovního svátku pod pěti kruhy, ukázaly hned tři další případy.

Jeden ze 17 února, další dva z prvního pomilánského týdne. 

Nejprve zaujala v juniorské WHL energická výměna názorů mezi Joshem Ravensbergenem a Ethanem McCallumem.

Ve stejné soutěži se pak předvedl coby rabiát i český talent Filip Růžička (více zde:Bitka českého gólmana! Vyhrál a ještě byl hvězdou večera | NHL.CZ).

Naposledy se pak v neděli utkali po letech "sucha" gólmani v profesionální AHL, soutěži o patro pod NHL. Rozdali si to Will Cranley a Louis Domingue, čerstvý navrátilec z Ruska, v minulosti Vasilevského dvojka či krátce i jednička Arizony (dnes Utah).

Byla to divočina, oba přišli v průběhu potyčky o dres.

Příklady z nejvyšší úrovně se staly okamžitou inspirací. Následovníci se našly mezi teenagery i farmáři. Šlo jen o kulminaci mimořádného období, nebo si máme na pohled na "kohouty v betonech" zvyknout?

A uvítali byste takový trend? 

