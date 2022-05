Bitva o Albertu je tady! Potřebujeme eliminovat McDavida, zní z Calgary

Čekání na otevření posledních čtvrtfinálových kol je u konce a start jedné z nejvíce očekáváných sérií čeká na prahu dveří dnešní noci. Po derby na Floridě se totiž uskuteční souboje o Albertu, které bývají vyhrocené už během základní části. Proto mají velká očekávání nejen fanoušci, ale i samotní hráči.

Největší problém pro Flames bude bezpochyby fantastická dvojka McDavid – Draisaitl. „Jsou to dva opravdu excelentní hokejisté. Jsme si vědomi, že jim musíme dát co nejméně prostoru a zůstat u nich co nejvíce to bude možné,“ nechal se slyšet první centr Plamenů Linholm, který se s olejářskými esy bude potkávat na ledě často.

Vítěz kanadského bodování základní části si letos připsal už 137 kanadských bodů a po prvních dvaaosmdesáti zápasech kraluje i play-off. V rámci 1. kola posbíral 14 bodů za 4 góly a 10 přihrávek, přičemž se stal teprve osmým hráčem v historii NHL, kterému se to povedlo.

Německý parťák Draisaitl na tom není o moc hůře a aktuálně si drží bilanci více než jednoho bodu na zápas. „Tady už nejde pouze o obránce,“ podotknul kanadský zadák Michael Stone. „Musí bránit a makat všech pět kluků. Je potřeba neustále vědět, kde jsou a omezit jejich čas a prostor. To zabírá na každého.“

Jednou z největších zbraní Edmontonu jsou také početní výhody. V sérii proti Kings si Oilers drželi procentuální úspěšnost nad hranicí 36%. „Je to velká výzva a klíčem k úspěchu bude hrát co nejdéle pět na pět. Mají dobrou chemii, nesmíme faulovat,“ hodnotil přesilové hry soupeře Lindholm.

„Teď je to ale 0:0 na zápasy a všechny statistiky se mažou,“ reaguje na svého spoluhráče gólman Jacob Markström.

Jak tohle derby vidí druhá strana?

„Tenhle hype je skutečný!“ Těší se na očekávané duely Mike Smith, který ještě před pár lety sám v Calgary chytal. „V Albertě je spousta vášnivých fanoušků, i přesto se ale snažíme nenechat se tím pohltit. Ve vzduchu je cítit něco extra, musíme se dobře zkoncentrovat.“

Série je podle něj více zajímavá spíše z pohledu diváka než hráče. „Víte, my míříme vysoko. Proto je v podstatě jedno, jestli čelíme Calgary, nebo někomu jinému. Jdeme si pro tu nejcennější trofej,“ uzavřel rozhovor brankář Oilers.

Nechme se překvapit, které mužstvo bude střílet více gólů. Na straně Flames jsou zcela jistě taktéž vynikající hokejisté, kteří umí zadělat na velmi zajímavou show.

Sledujte všechny zápasy NHL živě pouze na TV Tipsport!

Share on Google+