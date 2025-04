Blackhawks chtějí bombu na lavičku. Jdou po univerzitní kometě, peníze nehrají roli

Chicago Blackhawks jsou podle důvěryhodného zdroje z vedení NHL připraveni udělat všechno pro to, aby na svou střídačku přilákali jedno z nejžádanějších trenérských jmen mimo NHL – kouče univerzitního Denveru Davida Carlea, píše to protál RG.org. Pětatřicetiletý kouč, který letos podruhé vyhrál NCAA titul, je na seznamu přání několika klubů, ale podle zdroje portálu jsou to právě Blackhawks, kteří jsou připraveni „mu ukázat peníze, pokud se naskytne příležitost“.

Od odvolání Lukea Richardsona 5. prosince a jmenování Anderse Sorensona dočasným trenérem se mladý tým Chicaga nadále trápí. Bilance 17–30–9 od změny v trenérském štábu nenaznačuje žádný zásadní progres a generální manažer Kyle Davidson je podle všeho připraven provést už třetí trenérskou výměnu za své působení ve vedení klubu.

Právě Carle, který v Denveru mimo jiné dovedl tým Pioneers ke dvěma národním titulům (2022 a 2024) a čtyřem účastem ve Frozen Four, má být tím, kdo dá budování nového Blackhawks směr i autoritu.

„Nejsou jediní, kdo po něm jde, ale opravdu ho chtějí. A pokud projeví zájem, udělají všechno pro to, aby ho dostali do Chicaga. Má za sebou ukázky práce o tom, co dokáže s vývojem hráčů, a oni chtějí, aby pracoval s těmi elitními prospekty, které už mají a které přijdou,“ cituje RG.org jeden ze zdrojů.

Ve hře je podle všeho i varianta, že Sorenson zůstane u týmu v roli asistenta, nebo se přesune na jinou pozici v organizaci. Zásadní otázkou ale zůstává, zda je Carle vůbec připraven vzdát se výjimečného postavení, které si vybudoval v Denveru.

„Je to jen můj názor, ale myslím, že ta práce je jeho, pokud ji chce. Samozřejmě jsou i jiné kluby, co po něm jdou, ale proč by nechtěl možnost rozvíjet hráče jako Connor Bedard a další top prospekty, co v Chicagu mají?“ říká další z citovaných hlasů.

Připouští ale i to, že Carle může mít motivaci zůstat a zkusit získat další univerzitní titul, protože Denver má velmi silný tým i pro nadcházející sezónu. „Má tam perfektní zázemí. Ale v Chicagu na něj čeká hodně peněz a šance budovat NHL program od základů,“ dodává.

Kromě Blackhawks sledují situaci kolem Carlea údajně i Philadelphia Flyers a Boston Bruins, a pokud dojde ke změnám na lavičkách, mohly by se přidat i Seattle Kraken a nový tým z Utahu. Carle má za sebou sedm sezon jako hlavní kouč Denveru s bilancí 179 výher, 74 porážek a 17 remíz a patří k nejrespektovanějším mladým trenérům v Severní Americe.

Užij si zábavu a radost ze hry u Fortuny

Share on Google+