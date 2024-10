Blackhawks mají své tahouny. Bedard a Teräväinen si sedli skvěle

Chicago našlo parádního parťáka k Connorovi Bedardovi. S bývalým hráčem Caroliny si budují velmi dobrou chemii a společně táhnou produktivitu Blackhawks.

Connor Bedard má na kontě zatím pouze jediný gól, který vstřelil po pěkné kombinaci s parťákem Teräväinenem. Společně si už od prvních zápasů velmi rozumí, ať už je to při hře 5 na 5 nebo v přesilovce. Jsou hlavními tahouny Blackhawks, oba mají na kontě sedm kanadských bodů a doplňuje je obránce Seth Jones.

„Opravdu se navzájem dokážeme dobře číst. Teuvo je strašně chytrý, ví, kam má jít. Hodně spolu mluvíme na střídačce jen o maličkostech, což nám pomáhá. Je to zábava, když se snažíme rozvíjet vzájemnou chemii,“ popsal devatenáctiletý mladík.

Společně s nimi tvoří první útočnou letku ještě Nick Foligno. Gólově se však už dva duely neprosadili, ale věří, že v duelu proti Nashvillu přijde změna. Chicago se může pyšnit dobrou úspěšností na přesilovkách, jsou osmým nejlepším týmem v NHL s více než 27% úspěšností a boduje v nich především Teräväinen s Bedardem.

„Začínáme se navzájem lépe a lépe číst. Jen je třeba vylepšovat ty maličkosti a být dobrý s pukem, taky se trochu navzájem číst. Je zábava s ním hrát,“ popsal finský útočník, který strávil předchozích osm sezón v Carolině.

Jednička draftu z roku 2023 si loni v 68 zápasech připsal 61 bodů a v letošní sezoně ho netěší, že během prvních sedmi zápasů vstřelil jediný gól, ale není to kvůli nedostatku snahy. Vede Blackhawks s 25 střelami na branku, včetně šesti při úterní prohře 3:6 s Vancouverem.

„Chci říct, že samozřejmě chci skórovat, chci být produktivní. Je to frustrující, ale vytvářím toho hodně. Pokud jsem si nevytvářel šance já nebo si je nevytvářel náš tým, tak to je chvíle, kdy si děláte trochu větší starosti,“ popsal kanadský talent. A když si Bedard nevytváří vlastní šance, pořád je tu Teräväinen, který se snaží na této frontě pomoci.

„Myslím, že o hře přemýšlíme stejně. Hodně z toho je prostě přirozené. Ale při spoustě těch malých, rychlých akcí není na ledě moc času, takže je lepší, když víte, kde kdo bude, a takové věci. Postupem času se to zlepšuje,“ přiznal finský křídelník.

I když to vypadá, jako by spolu hráli už dlouho, jedná se pouze o sedm zápasů v základní části.

Když Blackhawks v červenci podepsali s Teräväinenem tříletou smlouvu, získali známou tvář. Chicago si jej vybralo v draftu 2012 a v dresu Blackhawks strávil tři sezóny, v roce 2015 dokonce slavil zisk Stanley Cupu. Následně přišla výměna do Raleigh, za Hurikánky odehrál 555 zápasů, ve kterých nasbíral 415 bodů. V minulém ročníku byl třetím nejproduktivnějším hráčem týmu s 53 kanadskými body. Chicago mělo jasný cíl, připojit k Bedardovi zkušeného útočníka, se kterým si vyjdou vstříc.

„Myslím, že se jen hodně snažíme najít jeden druhého. Hodně toho pro nás dělá Nick, on chodí na bránu, on chodí do rohů a já a Teuvo z toho opravdu těžíme, prostě se otevíráme a dostáváme prostor. Já hledám jeho, on hledá mě a je to chytrý hráč, velmi šikovný a je s ním velká zábava,“ popsal Bedard.

Útok Chicaga zatím táhne první formace, která dohromady vstřelila 7 z 18 gólů Blackhawks. Velkou zásluhu na tom má mládí devatenáctiletého Bedarda a um třicetiletého Teräväinena.

