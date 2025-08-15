NHL.cz na Facebooku

Blackhawks odměnili odvahu. Zajímavé jméno si vybojovalo smlouvu na poslední chvíli

6. října 10:00

David Zlomek

Matt Grzelcyk ještě na začátku září neměl práci a musel vzít to, co bývá pro veterány poslední šancí, tedy profesionální zkoušku (PTO). Přestože měl za sebou kariérní rok s 40 body v Pittsburghu, zájem o klasickou smlouvu nepřišel. Až Chicago mu nabídlo možnost ukázat se v kempu. Teď se mu risk vyplatil: Blackhawks oznámili, že s jednatřicetiletým bekem podepsali roční kontrakt na 1 milion dolarů.

Grzelcyk odehrál v přípravě tři zápasy. Nebyl vidět na střelecké listině, ale působil spolehlivě, držel se na plus/mínus nule a zvládl přes 52 minut hry pět na pět. „Myslím, že Gryz hrál dobře,“ řekl po jeho posledním přípravném startu trenér Jeff Blashill. „Je to solidní hráč. Je chytrý, umí dobře rozdávat puk a zvládne spoustu různých situací. Podle mě odehrál velmi slušný kemp.“

Původně klub doufal, že místo v sestavě ukořistí některý z mladých levých beků jako Kevin Korchinski, Ethan Del Mastro nebo Nolan Allan. „Pokud by mladí hráli opravdu dobře, ztížilo by mu to situaci,“ připustil Blashill ještě během kempu. „Když ale mladí zaváhají a on sám hraje dobrý hokej, je v dobré pozici.“ Nikdo z mladíků nakonec trenéry nepřesvědčil a vedení se rozhodlo dát šanci zkušenému zadákovi.

Pro Grzelcyka je to malá satisfakce po nezvyklém létě. V Pittsburghu loni patřil mezi klíčové muže přesilovky, odehrál všechny zápasy a nasbíral nejvíc bodů v kariéře.

Přesto byl trh k jeho typu hráče chladný, podobně jako před časem u Erika Gustafssona, který také po produktivní sezoně skončil jen s levným jednoročním kontraktem. Grzelcyk teď zkusí zopakovat jeho cestu: odehrát solidní rok, stát se žádaným veteránem a příští léto znovu zvednout svou hodnotu.

Blackhawks mu k tomu dávají prostor. Tým je stále v přestavbě a zkušený levý bek může pomoci jak na přesilovce, tak jako mentor pro mladíky, kteří se zatím posouvají v AHL. Pokud bude hrát stabilně, může se v průběhu sezony stát i lákadlem pro týmy mířící do play off.

