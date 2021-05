Blamáž Oilers. Jsme na dobré cestě, věří přesto McDavid

Pro fanoušky Edmontonu Oilers bylo tohle play off noční můra. Rychlé dvě domácí porážky, po kterých následovaly těsné prohry po prodloužení ve Winnipegu. Výsledkem budiž nejrychlejší možný konec a další neúspěšná sezona. Oilers doplatili na chyby, které rozhodovaly. Co se bude dít dál?

Základ neúspěchu? Neschopnost udržet příznivý výsledek. Bez nadsázky řečeno, právě kvůli tomu přišli Oilers o naději na postup.

Přitom v základní části v tomhle byli mistři. Pokud šli do třetí třetiny s vedením v zádech, vyhráli 26 z 29 utkání. Skvostná bilance.

Přetočme list na poslední dvě utkání. Jako by hrál jiný tým. Ve třetím zápase zbývalo devět minut do konce a Edmonton vedl 4:1. Po poslední siréně na tabuli svítilo skóre 5:4 ve prospěch Jets. A i dnes v noci vstupovali Oilers do poslední periody s náskokem. Opět to ale bylo k ničemu.

Jen pro zajímavost. Během prvních tří zápasů série drželi Oilers vedení téměř 51 minut času. Jets 11.

„Dělali jsme malé chybky. Nic velkého,“ hledal slova kapitán McDavid. „Nekončíme sezonu s tím, že musíme něco překopávat. Jsme na dobré cestě.“

Série víceméně vypadala tak, jak McDavid popisuje. Žádné obří hrubky. Jenom skládačka těch menších. Ať už šlo o špatně nahozený pak nebo špatně zvolené střídání.

„Na cestě k úspěchu se postupně učíte. Některé lekce jsou těžší, ale alespoň víte, jak se zachovat příště,“ vysvětloval trenér Edmontonu Dave Tippett.

Jedním z důvodů neúspěchu Oilers mohla být šířka kádru. Tu má Jets mnohem lepší. Důkazem budiž fakt, že obránce Oilers Darnell Nurse strávil dnes v noci na ledě přes 62 minut. Třetí obranný pár se totiž do hry nedostal od šesté minuty třetí třetiny.

„Nebylo to tak strašné. Radši hrajete a jste na ledě, než abyste jen seděli a dívali se. Hodina na ledě zní šíleně, ale dalo se to,“ nechal se slyšet Nurse.

A i když se základní část nadmíru povedla, nikoho to teď moc zajímat nebude. Počítá se play off. „Předchozí výsledky jsou k ničemu,“ ví dobře McDavid.

