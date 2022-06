Bleskové poškození Stanley Cupu! Laviny mají rekord, pohár zdeformován už na ledě

Za svou kariéru strážce Stanley Cupu zažil Phil Pritchard mnohé, nicméně aby slavící tým poničil hokejový grál rovnou na ledové ploše? "To se přihodilo poprvé. Colorado je premiérovým klubem, co způsobil škody na poháru ještě na kluzišti," míní v krátkém videu na sociálních sítích. Pritchard bral výrazné ohnutí plechu ve spodní části trofeje s nadhledem: "To se zkrátka stane." Co se v tampské Amalie Areně seběhlo?

Když se hokejisté Avalanche seskupili kvůli týmové fotce, čekalo se na jediné – příjezd Nicolase Aubého-Kubela se Stanley Cupem.

A právě onen příjezd nebyl z nejelegantnějších.

Frankofonní Kanaďan zaškobrtl, řízl sebou a za vyděšených i pobavených výrazů spoluhráčů kultovní trofej ohnul. Náraz o ledovou plochu pohár nepřehlédnutelným způsobem zdeformoval, což je dobře vidět na spoustě záběrů.

Ne, rozhodně to nebylo poprvé, co utrpěl stříbrný podstavec nějaký ten šrám, jen k tomu tentokrát došlo opravdu bleskově." Byl to fofr, měli pohár, řekl bych, asi tak pět minut," pobaveně prohodil Pritchard do kamery.

Aubé-Kubel je tedy letošním hříšníkem, převzal štafetu po Patu Maroonovi. Ten loni se Stanley Cupem nad hlavou už při oslavách mimo mantinely podklouzl a zásadně změnil tvar ikonické třicetimetrové mísy. Už rozhodně nebyla kulatá.

Pro ty, co se strachují o nevratné poškození poháru, máme dvě zprávy. Zaprvé jde o pouhou kopii a zadruhé půjde relativně snadno opravit.

Až dorazí díky Pavlu Francouzovi do Česka, nejspíš už bude opět nablýskaný a v dokonalé kondici. Mimochodem, když zvedl Francouz po šestém finále vysněnou trofej nad hlavu, proletělo mu myslí: "Hlavně ať s tím nespadnu."

Nespadl, "povedlo se" to až bývalému forvardovi Philadelphie, kterého si GM Joe Sakic vyhlédl zkraje správně skončené sezony. Jeho služby získal zdarma, Flyers totiž Aubého-Kubela zapsali na listinu nechráněných hráčů.

Byl nechtěný, přebytečný. Teď má Stanley Cup, byť potlučený.

