Blesky šlapou! I díky Guentzelově souhře s Kučerovem

Tampa Bay Lightning má za sebou teprve pár zápasů, ale letní akvizice Jake Guentzel se už v nových dresech cítí ve své kůži. Třicetiletý útočník má na kontě čtyři asistence ve třech duelech, na branku zatím čeká. To ale nic nemění na tom, jak pozitivní dojem zatím udělal.

Útočník podepsal s Tampou Bay sedmiletou smlouvu na 63 milionů dolarů poté, co v 67 zápasech základní části rozdělených mezi Pittsburgh Penguins a Carolinu Hurricanes v minulé sezoně zaznamenal 77 bodů – druhý nejvyšší počet v kariéře.

V Tampě Guentzel hraje s nejlepšími hráči ligy, počty by se tedy měly navyšovat. Ročník začal v první lajně Bolts, kde se připojil ke dvěma hráčům, kteří se nacházejí v první šestce klubových rekordmanů v bodování – k Nikitovi Kučerovovi a Braydenu Pointovi.

Guentzel pomohl přihrávkami Kučerovovi k hattricku hned v prvním utkání, spolupráce zatím šlape. „Ti kluci jsou výjimeční hráči a člověk žasne nad tím, co dělají s pukem,“ řekl Guentzel o svých nových spoluhráčích z lajny. „Zatím to je velká zábava a doufám, že získáme nějakou chemii.“

Chemie mezi tímto triem poroste s větším počtem zápasů a časem stráveným na ledě. „Na ledě mi to dobře myslí, takže se snažím co nejvíc rozehrávat akce. Snažím se být v šancích a doufám, že góly přijdou."

Lightning chtějí na začátku sezony dál střádat vítězství a Guentzel by měl týmu v této snaze pomoci. Útočník by měl být důležitým článkem v úsilí týmu o osmý postup do play-off v řadě.

„Vždycky chcete vyhrávat. To je nejdůležitější věc, každý se chce dostat do play-off,“ dodal Guentzel.

Tým nechal dlouholetého kapitána Stevena Stamkose, který se pod poslední postupy podepsal, bez smlouvy a následně podepsal sedmiletou smlouvu právě s Guentzelem.

Ukazuje se, že to do sebe vše zapadá, Blesky sezonu 2024/25 zahájily třemi výhrami a spoustou gólů. Nikita Kučerov, vítěz Art Ross Trophy z minulé sezony, dal v prvních třech zápasech šest gólů, Guentzel u čtyř z nich asistoval.

„Je to šílené, je na jiné úrovni,“ uznal i novinář Frank Seravalli. „Říkám to s vědomím, že jsem pro něj v minulé sezóně hlasoval, aby vyhrál Hart Trophy, a pořád mám pocit, že na něj lidé zapomínají.“

Share on Google+