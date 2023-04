Blesky v nepohodě. Hoří defenziva, venku se nedaří a trenér nechápe

Poslední zápasy Tampy Bay rozhodně nenaplňují její fanoušky optimismem. Špatný přístup, chabá defenziva a krize na venkovních kluzištích. Tedy přesně ty problémy, které před play off nechcete řešit.

Jistě, Blesky mají jednu velkou výhodu. Mají prsteny pro vítěze Stanley Cupu, nemusí nikomu nic dokazovat. Tlak je letos na jiné. Nicméně i tak určitě pomýšlí na úspěch, důkazem budiž podržení úspěšného jádra a posily před play off.

Poslední dny jsou ale pořádně alarmující. Tři zápasy, tři prohry, devatenáct inkasovaných branek!

Obecně je ale forma Lightning pryč. Dokazuje to i šňůra posledních utkání, ve kterých jde najít další problém, a sice velkou nevyrovnanost. Nejdříve čtyři prohry v řadě, pak tři zápasy s plným počtem bodů a skóre 14:1. Ale pak současně trvající série tří proher se šeredným skóre.

„Je to velké zklamání,“ řekl k posledním zápasům Jon Cooper, trenér mužstva. „Od té doby, co máme jasné místo v play off, hrajeme jako kdyby o nic nešlo. Překvapuje mě to. U tohoto týmu jsem už dlouho a jsem překvapený, že se tohle děje.“

Dalším neduhem jsou zápasy venku. Ve Východní konferenci mají méně bodů z venkovních stadionů jen čtyři týmy – Senators, Flyers, Canadiens a Blue Jackets. Zatímco doma Blesky zatím inkasovaly 104 branek, venku je to o 42 víc. Mimochodem, Stamkosova parta vyhrála z posledních sedmi venkovních zápasů jediný.

„Dostáváme strašně moc gólů,“ kroutil hlavou i útočník Lightning Michael Eyssimont. „Naši obránci vzadu tvrdě dřou, ale my jim moc nepomáháme. Je to chyba nás, útočníků.“

V posledních utkáních jde opravdu vidět i jakási bohorovnost, kterou naznačoval jak Cooper, tak Eyssimont.

„Pořád ztrácíme puky, soupeřům dáváme příliš mnoho šancí. Pak se těžko vyhrává,“ ví dobře i Brandon Hagel. „Někdy to musíte zjednodušit. Nehrajeme chytře a trpíme za to. Teď to pro nás bylo těžké, takže se upřímně nemůžeme dočkat, až budeme hrát zase doma.“

Založte si účet u Tipsportu a získejte vstupní bonus až 50 000 Kč! Navíc dostanete zdarma 300 Kč na své první sázky!

Share on Google+