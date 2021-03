Blikance? Ovečkina stály peníze, zápasy i trofeje, nebezpečně trefil také Michálka

Když býval Alex Ovečkin mladší a jeho kštici ještě nebarvilo stříbro, sem tam si neodpustil riskantní zákrok. Někdy jen špatně odhadl situaci, což se stávalo třeba i českému brusiči Radku Gudasovi. Jindy mstil spoluhráče, v dalších případech si vybil frustraci.Ty časy už dávno pominuly, z ruského kanonýra je příkladný kapitán washingtonských Capitals. Se zcela zbytečným faulem na Trenta Frederica se ale vzpomínky vybavily. Připomeňte si chvíle,jež pro Ovečkina skončily suspendací.

Kdo chce psa bít, hůl si najde, říká se.

Klidně by se dalo vytáhnout desítky Ovečkinových diskutabilních hitů a tepat jednoho z nejlepších střelců v dějinách NHL za každý z nich. Bez rozmýšlení mu přidělit vizitku zákeřného borce. Ale tohle není obžaloba, podobné pamflety přenechme jiným.

Cílem je tentokrát ukázat, že i hokejoví velikáni mají slabší okamžiky. Že chybuje každý. A že disciplinární komise zámořské soutěže nefunguje na nějakém kamarádšoftu a trestá bez ohledu na zvučnost jména. Zacíleno je tak jen na zákroky, za něž Ovečkin vyfasoval stopku.

Ještě než se vrátíme do let, kdy v NHL řádili "plejeři" jako Dany Heatley nebo Vincent Lecavalier, zastavme se u čerstvé sekery do Fredericových slabin.

Ovečkin byl celý zápas neúnavným forvardem postrkován, provokován a osekáván. Od Frederica dostal i pár krosčeků přes ruce, dost razantních. Ostatně Brad Marchand, mistr v oboru a Fredericův spoluhráč z Boston Bruins, před jeho nepříjemnou hrou smekl.

"Odvedl skvělou práci," pověděl zámořským novinářům.

Ovečkin se po jednom z ostrých krosčeků už neudržel a zareagoval způsobem, který mezi mantinely opravdu nepatří. Svižnou ranou do rozkroku. Není divu, že mu disciplinárka udělila pokutu ve výši 5000 dolarů. Daň za nesmyslný faul a neukočírované nervy.

Říkáte, že měl Frederica srovnat pár pěstmi při férové šarvátce? Možná nechtěl oslabit tým. A možná si také vzpomněl na to, jak loni přejel v play-off krajana Andreje Svečnikova. Podobného střízlíka, co ho provokoval jako Frederic. Mnozí mu to pak měli za zlé.

Ovečkin si ovšem zasloužil tvrdší kritiku v jiných momentech. Třeba když v lednu 2012 sestřelil u mantinelu českého beka Zbyňka Michálka. Rozjel se, povyskočil a trefil spolehlivého zadáka Pittsburghu do hlavy. Výsledek? Suspendace na tři mače.

Pravděpodobně se snažil oplatit Penguins stejnou mincí jejich důraznou hru, zejména pak nájezd do svého krajana Alexe Sjomina.

V sezoně 2009/2010 byl Ovečkin suspendován hned dvakrát. Nejprve poté, co trefil kolenem na koleno Tima Gleasona z Caroliny. U toho střetu mrazí. Co na tom, že se moskevský rodák pak svíjel na ledě v bolestech, chyba byla na jeho straně. Stopku dostal na dva mače.

Ovečkin byl tehdy dost možná přemotivovaný, vracel se po zranění, které si odnesl ze srážky s Raffim Torresem. Hrál s vervou, ale v jednu chvíli to přehnal. Špatně vyhodnotil situaci, nedomyslel důsledky. I na sobě pocítil, jak jsou fauly koleno na koleno bolestivé a nebezpečné.

Podruhé Ovečkina suspendovali v závěru základní části, psal se 14. březen, když zezadu poslal chicagského obránce Briana Campbella v plné rychlosti proti mantinelu. Stál kvůli tomu dva mače.

"Nechtěl jsem Briana zranit, a tak mě mrzí, že NHL rozhodla, jak rozhodla," povídal. Ztracené zápasy mu chyběly, těsně přišel o Art Ross Trophy, obral ho o ni Henrik Sedin.

Sedin se zastavil na 112 bodech, potřeboval na ně 82 utkání. Ovečkin nastřádal o tři body méně, i kvůli stopkám ale odehrál jen 72 partií.

Utekla mu o jediný gól i Richardova trofej, tu bral se Stevenem Stamkosem i Sidney Crosby. Porážka od rivala musela washingtonského snajpra hodně mrzet. Víc než statisíce dolarů, o které kvůli faulům přišel.

