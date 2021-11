Blíží se návrat Raska? Budu levný, žertuje

Fanoušky Bruins v pondělí mohla zastihnout pozitivní zpráva. Na ledě tréninkového centra Bostonu se totiž objevil brankář Tuukka Rask. A bylo to od léta poprvé, co na sebe navlékl celou výstroj a trénoval. Okamžitě se tak vyrojily otazníky, za jak dlouho do rozběhnuté sezony zasáhne.

Rask se na ledě objevil s trenérem brankařů Bostonu Bobem Essensou. Společně tak započali náročný proces návratu, u něhož není zřejmé, jak dlouho potrvá.

„Na led chodívá z rána a vychází to tak, že se mineme,“ popisoval trenér Bostonu Bruce Cassidy. „Nabídli jsme mu rehabilitovat u nás a myslím, že to funguje. Je to skvělý profesionál.“

„Bylo mi řečeno, že se do hry vrátí – ať už to bude v jakémkoliv dresu – někdy v lednu nebo únoru. To nejlepší, co vám asi můžu říct, je, že jede podle plánu,“ dodal ještě Cassidy.

Mnohé příznivce mohlo překvapit to, že Cassidy jako jedinou možnost při návratu neuvedl Bruins. Samotný Rask se totiž několikrát vyjádřil, že když už se mu povede uzdravit se a chytat, bude to jedině v dresu Bostonu.

„Hrát pouze za jeden tým, to je pro mě otázka hrdosti,“ říkal čtyřiatřicetiletý gólman na konci srpna. „Nemá pro mě smysl skákat po penězích v jiném týmu. Boston je můj domov a taky jediné místo, kde chci hrát. Peníze opravdu nebudou problém. Jsem na konci kariéry, žádný velký kontrakt už nepotřebuju, budu levný.“

Kdyby se obě strany nakonec dohodly, vznikla by v Bostonu zajímavá situace. Současnou brankářskou dvojici totiž tvoří nadějný Jeremy Swayman, jenž v souboji o místo v prvním týmu přetlačil Daniela Vladaře, společně s v létě podepsaným Linusem Ullmarkem. Kvůli Raskovi by musel jeden z kola ven.

Nebo ne?

„Hlavně chci pomoct týmu,“ připomněl Rask. „Už se řadím mezi veterány. Boston má nadějné gólmany. Mým úkolem je hlavně pomoct týmu, takže cokoliv by kluci potřebovali poradit nebo pomoct, byl bych tu pro ně.“

S blížícím se Raskovým návratem se tak situace v Bostonu pořádně zamotává. Budou trenéři sahat do dvojice, která může v Bruins působit dlouhé roky, nebo o Raska ani neprojeví zájem?

